Çiğli'de silahlı saldırıya uğrayan başkan yardımcısı: Kimseyle husumetim yok - Son Dakika

İZMİR Çiğli'de, aracını park ederken, uğradığı silahlı saldırıdan yaralanmadan kurtulan İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Koçer, polisin çalışmasını sürdürdüğünü söyledi. Koçer, "Açık tehdit söz konusu değildi. Kimseyle husumetim yok. Şaşkınım" dedi.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında, Çiğli'ye bağlı Ataşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin önünde aracını park eden Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Koçer'e, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce tabancayla art arda ateş açıldı. Koçer, saldırıda yaralanmazken, şüpheli veya şüpheliler, hızla olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan çevredekiler, polise haber verdi. İhbarla gelen polis ekipleri, olay yerini çevreleyerek, delilleri inceledi. Görgü tanıklarının ifadesine göre, saldırganlar tabancayla 6 el ateş açıp, olay yerinden kaçtı.

Polis soruşturması sürdürülürken, Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Koçer, saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Kimseyle husumetinin bulunmadığını belirten Koçer, şimdiye kadar tehdit almadığını belirterek, "Şaşkınım. Söyleyecek bir şey yok. Emniyet çalışma yapıyor. Açık bir tehdit söz konusu değildi. Emniyetin araştırmasının sonucunu bekliyoruz. Sanırım araç tespit edilmiş" diye konuştu.

Ali Rıza Koçer, kimseden şüphelenmediğini, şimdiye kadar hep yalnız başına dolaştığını, bundan sonra da yalnız dolaşmaya devam edeceğini söyledi.