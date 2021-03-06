Çiğli Belediyesi, sokak hayvanlarının acil tedavi ihtiyaçlarını karşılamak adına imzaladığı protokolle Türkiye'de bir ilke imza attı.

Göreve gelirken Çiğli'deki tüm canlıların yaşama hakkının güvencesi olacaklarının sözünü veren Başkan Utku Gümrükçü, hayvan haklarıyla ilgili ülke genelinde bir ilke imza atarak İzmir Hayvan Hastanesi sahibi Veteriner Hekim Aykut Çokoğullu ile sokak hayvanlarının 7 gün 24 saat boyunca acil tedavi hizmeti alabilmesine yönelik protokol imzaladı. İçişleri Bakanlığı tarafından 2020 yılı ağustos ayında yayınlanan genelge doğrultusunda imzalanan protokol ile mesai saatleri dışında kalan saatlerde acil müdahale için hizmet alımı gerçekleştirildi. Böylece sokak sakinleri için Çiğli'de yeni bir dönem başlamış oldu.

Hayati tehlikeleri azalacak

İmzalanan protokol kapsamında sokak sakinlerinin mesai saatleri dışındaki olası trafik kazası ve hayati tehlikelerinin bulunduğu durumlarda, Çiğli Belediyesi nöbetçi personeli sokak sakinini olay yerinden alarak acil müdahalesini gerçekleştirilmek üzere özel hastaneye götürecek. İlk müdahalenin ardından sokak sakinlerinin tedavisi mesai saatlerinde Çiğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünde devam edecek. Bu uygulamayla Çiğli'de yaşayan sokak sakinlerinin hayati tehlikelerinin minimuma indirilmesi hedefleniyor.

"Eşit Yaşam mesaimiz bitmeyecek"

Tüm canlıları eşit hizmet alma hakkına sahip gördüklerini belirten Başkan Gümrükçü, "İlçemizde yaşayan sokak sakinlerimizi, kentimizin eşit birer sakini olarak görüyor ve bu doğrultuda hizmet ediyoruz. Daha önce Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek bir sokak sakinimizle sözleşme imzaladık ve tüm haklarını belediyemizin güvencesi altına aldık. Bugün sokak sakinlerimize yönelik bir başka ilke imza atmanın gururunu yaşıyoruz. İzmir Hayvan Hastanesi ile sokak hayvanlarımızın mesai saatleri dışındaki acil müdahale ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik hizmet alım protokolü imzaladık. Bu protokol ile olası acil durumlarda sokak sakinlerimize artık 24 saat boyunca acil müdahale hizmeti sağlayacağız. Bundan sonraki süreçte de yaşam kalitelerini artırmak adına projeler geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.

"Aynı hassasiyete sahibiz"

Hayvan hakları konusunda kurumsal olarak Çiğli Belediyesi ile aynı hassasiyete sahip olduklarını ifade eden Aykut Çokoğullu, "Çiğli Belediyesinin sokak sakinleri konusundaki duyarlılığını biliyoruz. Hizmet ve projelerini ilgiyle takip ediyoruz. Bu noktada, sokak sakinlerimizin yaşam kalitesini artırmak adına iş birliği protokolü imzaladık. Sokak sakinlerimizin yaşama hakkını korumak adına çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - İZMİR