Son Dakika Haberleri: Çiğli'de Yanan Kuruyemiş Fabrikası Havadan Görüntülendi

Çiğli'de Yanan Kuruyemiş Fabrikası Havadan Görüntülendi

1 saat önce

Çiğli'de yanan kuruyemiş fabrikası havadan görüntülendiİZMİR - İzmir'in Çiğli ilçesi Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kuruyemiş fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Çiğli'de yanan kuruyemiş fabrikası havadan görüntülendi

İZMİR - İzmir'in Çiğli ilçesi Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kuruyemiş fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Bölgeye onlarca itfaiye ekibi sevk edilirken, korkutan yangın kontrol altına alındı.
Edinilen bilgiye göre yangın, öğleden sonra bir kuruyemiş fabrikasında çıktı. Yangın sonrasında bölgeye onlarca itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın sonrasında çalışanlar hemen apar topar tahliye edildi. Yangının büyüklüğü ise kilometrelerce uzaklıktan bile görüldü. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, hemen canla ve başla yangına müdahale etti. Çevreden de çok sayıda takviye ekibi bölgeye sevk edildi. Yangınla ilgili ise herhangi bir can kaybı yaşanmadığı öğrenildi. İtfaiye ekipleri, yangını güçlükle kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangınla ilgili ciddi bir maddi kaybın olduğu belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 05:58 Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Çiğli, 3. Sayfa
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