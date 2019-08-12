Son Dakika Haberleri: Çiğli'de yaz-kış yüzme keyfi
Son Dakika Spor Haber

Çiğli'de yaz-kış yüzme keyfi

58 dakika önce

Hayata geçirdiği sportif etkinliklerle İzmir'de sporun nabzını tutan Çiğli Belediyesi, spor okulları bünyesinde başlattığı yüzme kurslarıyla vatandaşlara yaz-kış yüzme imkanı sunuyor.

Çiğli'de yaz-kış yüzme keyfi, System.String[]
Hayata geçirdiği sportif etkinliklerle İzmir'de sporun nabzını tutan Çiğli Belediyesi, spor okulları bünyesinde başlattığı yüzme kurslarıyla vatandaşlara yaz-kış yüzme imkanı sunuyor.

Halen 130 çocuğun yüzme dersi aldığı kurslar, pazartesi ve çarşamba günleri özel bir kolejin yarı olimpik yüzme havuzunda gerçekleştiriliyor. Kursiyerlerin hijyenik koşullarda eğitim alması adına havuz suyu her ders öncesi uzman kişiler tarafından özenle kontrol ediliyor. Deneyimli hocalar eşliğinde verilen derslerde bütün kursiyerlerle bire bir ilgileniliyor. Kısa süre içerisinde önemli öğrenci sayısına ulaşan yüzme kursları, sağlanan aile ortamı ve modern fiziki imkanlarıyla Çiğlili vatandaşların ilgisini çekmeye devam ediyor. - İZMİR
Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 11:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fatih Terim, Fiorentina maçı sonrası bel fıtığı ameliyatı oldu
Galatasaray'a büyük şok! Dursun Özbek haciz işlemi başlattı Manchester United, Chelsea'yi 4-0 mağlup etti Evli futbolcu Ömer Şişmanoğlu, sarışın güzelle yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.8.2019 12:25:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çiğli'de yaz-kış yüzme keyfi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]