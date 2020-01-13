Çiğli'de yollar yenileniyor - Son Dakika
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Çiğli'de yollar yenileniyor

7 saat önce

İzmir'in Çiğli ilçesinde, kentte yaşanan trafik sorununa çözüm üretmek ve kent içi güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla birçok mahalle, sokak ve caddede başlatılan yol çalışmaları devam ediyor.

Çiğli'de yollar yenileniyor, System.String[]

İzmir'in Çiğli ilçesinde, kentte yaşanan trafik sorununa çözüm üretmek ve kent içi güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla birçok mahalle, sokak ve caddede başlatılan yol çalışmaları devam ediyor.


Çiğli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri; Atatürk, Ataşehir, Balatçık, İnönü ve Uğur Mumcu Mahallelerinde çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında; asfaltlama, bordür, tretuvar, parke taş ve yeşil alan düzenlemeleri yapılıyor. Devam eden bu çalışmaların yanı sıra Atatürk Mahallesi 8838/22 sokak ile Ataşehir Mahallesi 8250, 8273/2 ve 8274/2 sokaklarda otopark alan düzenlemesi sürüyor. Son altı ayda 25 bin 300 metrekare yol kaplaması, 3 bin 500 metrekare kaldırım kaplaması, 2 bin 100 metrekare beton yol ve 965 metre uzunluğunda korkuluk yenileme çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.


Yeni yıl ile birlikte yol çalışmalarına hız verdiklerini ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Çiğlili hemşehrilerimize günlük yaşantılarında güvenli, pratik ve kullanışlı yollar sağlayabilmek için kapsamlı bir planlama yaptık. Bu konuda kentimizin eksikliklerini ve ihtiyaçlarını tespit ettik. Yaptığımız bu planlama doğrultusunda ekiplerimiz; Atatürk, Ataşehir, Balatçık, İnönü ve Uğur Mumcu Mahallelerimizde eş zamanlı olarak çalışmalarına başladı. Bozuk olan yolların asfaltlanması, bordür ve tretuvar çalışmaları, eskiyen parke taşların yenilenmesi işlemleri hızla sürüyor. Bu hizmetlerin yanı sıra yol kenarlarının yeşillendirilmesi ve ihtiyaç duyulan mahallelere otopark alanı oluşturulması noktasında da çalışıyoruz. Modern ve çevre dostu bir ulaşım ağı ile vatandaşlarımızın günlük yaşantılarını stresten uzak, huzurlu ve mutlu bir şekilde geçirmelerini sağlayacağız" dedi. - İZMİR

Mustafa Kemal Atatürk, Ataşehir, İzmir, Çiğli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 10:34 Kaynak: İHA
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