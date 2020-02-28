Çiğli'deki iş rehberi projesinde sona doğru - Son Dakika
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Çiğli'deki iş rehberi projesinde sona doğru

6 saat önce

İzmir'in Çiğli ilçesinde, ilçe sınırları içerisinde yer alan işletmeler ile vatandaşların ortak bir platformda buluşturulması amacıyla sürdürülen "Çiğli İş Rehberi" projesinde sona gelindi.

Çiğli'deki iş rehberi projesinde sona doğru, System.String[]

İzmir'in Çiğli ilçesinde, ilçe sınırları içerisinde yer alan işletmeler ile vatandaşların ortak bir platformda buluşturulması amacıyla sürdürülen "Çiğli İş Rehberi" projesinde sona gelindi.


Çiğli ilçesinde, kent sakinlerinin ihtiyaç duyduğu ürün ve hizmetlere yönelik faaliyet gösteren işletmeler hakkında bilgi sahibi olmasının amaçlandığı proje tamamlandı. 15 kişilik ekip ile 26 mahallede sürdürülen çalışmalar kapsamında, 4 bin 325 işletme tespit edildi. Bizzat işletme sahiplerinden elde edilen bilgiler doğrultusunda işletmeler 148 alanda kategorize edildi.


Sisteme dahil edilen işletme bilgileri "isrehberim.org" adresinde internet üzerinden yayınlanmaya başlanırken, rehber aynı zamanda kağıt formatında da basılıyor. Rehberin dağıtımının önümüzdeki günlerde yapılacağı ifade edildi. Bu projeye uzun yıllardır gereksinim duyulduğunu belirten işletme sahipleri, kent ekonomisinin canlılığını koruması noktasında Çiğli Belediyesinin çok önemli bir hizmeti hayata geçirdiğini dile getirildi.


Yerel işletmelerin bilinirliğinin artırılması amacıyla bu projeyi başlattıklarını vurgulayan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Projenin veri tabanını oluşturmak için 26 mahallemizde geniş kapsamlı bir çalışma yürüttük. Saha çalışması yapan arkadaşlarımızın büyük emeğiyle verileri sistemimize kaydettik. Meslek alanlarına göre kategorize ettiğimiz iş rehberini internet ortamında ve basılı olarak yayınlıyoruz. Bu proje ile hem ilçemiz sınırları içerisinde bulunan işletmelerimizin bilinirliği artacak hem de vatandaşlarımız ihtiyaç duyduğu hizmeti temin etme noktasında önemli bir kaynağa sahip olacak" dedi. - İZMİR

İzmir, Çiğli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 10:41 Kaynak: İHA
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