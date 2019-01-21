Son Dakika Haberleri: Çiğli'deki Korkutan Fabrika Yangını Kontrol Altında

Çiğli'deki Korkutan Fabrika Yangını Kontrol Altında

31 dakika önce

İzmir'in Çiğli ilçesi Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kuru yemiş fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Çiğli'deki Korkutan Fabrika Yangını Kontrol Altında, System.String[]
İzmir'in Çiğli ilçesi Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kuru yemiş fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Bölgeye onlarca itfaiye ekibi sevk edilirken, korkutan yangın kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre yangın, öğleden sonra bir kuru yemiş fabrikasında çıktı. Yangın sonrasında bölgeye onlarca itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın sonrasında çalışanlar hemen apar topar tahliye edildi. Yangının büyüklüğü ise kilometrelerce uzaklıktan bile görüldü. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, hemen canla ve başla yangına müdahale etti. Çevreden de çok sayıda takviye ekibi bölgeye sevk edildi. Yangınla ilgili ise herhangi bir can kaybı yaşanmadığı öğrenildi. İtfaiye ekipleri, yangını güçlükle kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangınla ilgili ciddi bir maddi kaybın olduğu belirtildi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 05:21 Kaynak: İHA

İzmir, Çiğli, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İzmir'de Akılalmaz Olay! İki Kadın, Kediden Bulaşan Parazit Nedeniyle Kör Oldu İzmir'de Sanayi Sitesinde Yangın Çıktı

Kadın Kılığına Girip Dilenen Şahıs, Kameralara Yakalandı Ünlü Prof. Dr. Üstün Dökmen'in Kurduğu Eğitim Akademisinde Şiddet Skandalı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.1.2019 17:52:38. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çiğli'deki Korkutan Fabrika Yangını Kontrol Altında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]