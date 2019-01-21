Çiğli'deki Korkutan Fabrika Yangını Kontrol Altında
27 dakika önce
Çiğli'deki korkutan fabrika yangını kontrol altındaİZMİR - İzmir'in Çiğli ilçesi Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kuruyemiş fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.
Çiğli
'deki korkutan fabrika yangını kontrol altında
İZMİR - İzmir
'in Çiğli ilçesi Atatürk Organize Sanayi Bölgesi
'ndeki kuruyemiş fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Bölgeye onlarca itfaiye ekibi sevk edilirken, korkutan yangın kontrol altına alındı.
Edinilen bilgiye göre yangın, öğleden sonra bir kuruyemiş fabrikasında çıktı. Yangın sonrasında bölgeye onlarca itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın sonrasında çalışanlar hemen apar topar tahliye edildi. Yangının büyüklüğü ise kilometrelerce uzaklıktan bile görüldü. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, hemen canla ve başla yangına müdahale etti. Çevreden de çok sayıda takviye ekibi bölgeye sevk edildi. Yangınla ilgili ise herhangi bir can kaybı yaşanmadığı öğrenildi. İtfaiye
ekipleri, yangını güçlükle kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangınla ilgili ciddi bir maddi kaybın olduğu belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 05:23 Kaynak: İHA
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