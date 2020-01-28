Çiğli'den depremzedelere yardım eli - Son Dakika
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Çiğli'den depremzedelere yardım eli

6 saat önce

Çiğli Belediyesi, merkez üssü Elazığ Sivrice olan ve birçok çevre ilde hissedilen 6.8 şiddetindeki depremden etkilenen vatandaşlar için "Haydi Çiğli Uzat Elini" sloganıyla yardım kampanyası başlattı.

Çiğli'den depremzedelere yardım eli, System.String[]

Çiğli Belediyesi, merkez üssü Elazığ Sivrice olan ve birçok çevre ilde hissedilen 6.8 şiddetindeki depremden etkilenen vatandaşlar için "Haydi Çiğli Uzat Elini" sloganıyla yardım kampanyası başlattı.


Çiğli Belediyesi, Elazığ ve Malatya'yı vuran, bir çok vatandaşın hayatını kaybettiği 6.8 şiddetindeki depremle ilgili depremzedelerin ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla yardım kampanyası başlattı. Yetkili kurumlarla yapılan görüşmeler ve deprem bölgesinden edinilen bilgiler doğrultusunda ihtiyaç listesi oluşturuldu.


Çiğli Belediyesi daha sonra konuyla ilgili duyuru yaptı. Yapılan duyuruda; battaniye, bot, mont, atkı, bere, çorap, termal içlik, kazak, çocuk bezi, ıslak mendil, el feneri, pil ve oyuncak gibi temel ihtiyaç malzemesi yardımında bulunmak isteyen vatandaşların, bu malzemeleri en son 29 Ocak 2020 Çarşamba günü muhtarlıklara ve Ataşehir Mahallesi'nde bulunan Atatürk Spor Salonuna teslim edilebileceğini bildirdi.


Belediye olarak her türlü desteğe hazır olduklarını vurgulayan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Elazığ ve Malatya'da yaşananları ilk günden itibaren yakından takip ediyoruz. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını belirlemek için farklı kaynaklar ile sürekli görüşmeler yaptık. Mağdur olan vatandaşımızın yarasını sarmak için ilçe genelinde yardım kampanyası başlattık. Tüm hemşehrilerimizi 29 Ocak Çarşamba gününe kadar sürecek olan yardım kampanyamıza destek olmaya bekliyorum. Kullanılmamış malzemeleri bekliyoruz. Ülkemiz genelinde gerekli tedbirlerin bir an önce alınmasını temenni ediyor, depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi. - İZMİR

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Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 03:48 Kaynak: İHA
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