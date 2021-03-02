Çiğli, depolanan yağmur suları ile tasarruf edecek - Son Dakika

Çiğli, depolanan yağmur suları ile tasarruf edecek

02.03.2021 16:02
Çiğli, depolanan yağmur suları ile tasarruf edecek, System.String[]

Çiğli Belediyesi tarafından iklim değişikliği uyum çalışmaları kapsamında yağmur sularının depolanarak belediye hizmetlerinde kullanılmasını sağlayacak "Yağmur Hasadı" uygulamasının startı verildi.

Çiğli Belediyesi tarafından iklim değişikliği uyum çalışmaları kapsamında yağmur sularının depolanarak belediye hizmetlerinde kullanılmasını sağlayacak "Yağmur Hasadı" uygulamasının startı verildi.

İklim değişikliği ve doğal afetlere karşı sürdürülebilir politikalarla Çiğli'yi dirençli kent kimliğine kavuşturmak adına hizmet ve projeler üreten Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, kuraklık riskinin her geçen gün arttığı günümüzde su kaynaklarının verimli kullanılması noktasında "Yağmur Hasadı" projesinin hayata geçirilmesine öncülük etti. Çatısındaki güneş enerjisi panelleriyle yenilenebilir enerji üretiminin yapıldığı Harmandalı Kapalı Pazaryeri ve Çiğli Belediyesi Şantiye Tesislerinde uygulanmaya başlanacak proje ile ilk etapta 40 ton su depolanması ve şantiye tesisinin su ihtiyacının önemli bir kısmının buradan karşılanması öngörülüyor. Uygulamanın kısa süre içerisinde Belediye idari binasını ve parkları da kapsayacak şekilde genişletilmesi planlanıyor.

Başkan Gümrükçü: "Kendi kendine yeten bir kent olacağız"

Dönüştürülebilir ve sürdürülebilir projelerle kendi kendine yeten bir kent oluşturmaya çalıştıklarını ifade eden Başkan Gümrükçü, "Çiğli Belediyesi olarak, doğal kaynaklarımızı korumayı ve idareli tüketmeyi önemsiyoruz. Bunun toplumsal bir bilinç haline gelmesi içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ayrıca doğal afetler karşısında dirençli bir kent olmak ve bu olağanüstü durumları lehimize çevirmek için de çalışıyoruz. Son dönemde İzmir'imiz aşırı yağış aldığı bir süreci geride bıraktı. Tüm dünyanın karşı karşıya olduğu kuraklık sorununu da göz önünde bulundurarak bu yağmur sularının boşa gitmemesi için Yağmur Hasadı projesini geliştirdik. Bu proje ile hem Belediyemizin ekonomik giderlerinden tasarruf edeceğiz hem de su tüketimini azaltarak kuraklık ile mücadeleye destek vereceğiz" dedi. - İZMİR

Çiğli, depolanan yağmur suları ile tasarruf edecek
Çiğli, depolanan yağmur suları ile tasarruf edecek

Yenilenebilir Enerji, Çiğli Belediyesi, İzmir, Çiğli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çiğli, depolanan yağmur suları ile tasarruf edecek - Son Dakika


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