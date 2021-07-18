Çiğli Gıda Şirketinden kamuoyuna duyuru - Son Dakika

Çiğli Belediyenin iştirakine ait Çiğli Gıda Şirketi tarafından işletilen Akvaryum Kafe Restoran'da işten çıkarıldığını iddia eden 69 kişinin eylemi üzerine, Çiğli Gıda Şirketinden kamuoyuna duyuru yapıldı.

İzmir'in Çiğli ilçesinde belediyenin iştirakine ait bir şirket tarafından işletilen Akvaryum Kafe Restoran'da işten çıkarıldığını iddia eden 69 kişi eylem yapmıştı. Bunun üzerine Çiğli Gıda Şirketinden açıklama geldi.

"Çalışılmamasına rağmen maaşlar yattı"

Yapılan açıklamada, "Çiğli Gıda Şirketine bağlı çalışanlar adına yetkisi olmayan sendika yönetimi 14 Temmuz 2021 tarihinde eylem yapacaklarını şirket yönetimine bildirmiştir. Pandemi nedeniyle yaklaşık 1,5 yıldır kapalı olan tesisler, 1 Temmuz itibariyle hizmete açılmıştır. 1,5 yıldır hiçbir çalışanın fiili olarak çalışmamasına rağmen, şirket çalışanları kısa çalışma ödeneğinden yararlanmış ve üzerine maaşlarının tamamı karşılanarak ek ödemeleri yapılmıştır. 14 Temmuz'da yetkisi olmayan sendika yönetimi 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak şekilde, çalışmayan şirketten zam farkı talebinde bulunmuştur. Buna ek olarak yine fiilen çalışmayan şirketten ocak-haziran tarihleri arasındaki ikramiye ödeneğini de talep etmiştir. Sadece 2 haftadan beri açık olan Çiğli Gıda Tesisi Akvaryum Kafe Restoran'ın mali durumu bu talebi karşılayamadığından, şu an için herhangi bir ödeme yapılamayacağı sendika yönetimine bildirilmiştir. Buna rağmen sendika yönetimi mesajlar atarak şirket çalışanlarını hukuksuz bir eyleme yönlendirmiştir" denildi.

"Çiğli halkı, Akvaryum Kafe Restoran'a alınmadı"

Açıklamaya şu sözlerle devam edildi: "Bu kanunsuz durumla ilgili şirket yönetimi sürecin durdurulması ve Akvaryum Kafe Restoran'ın faaliyetini sürdürürken görüşmelere devam edilmesi yönünde talepte bulunulmuştur. Şirketin ticari faaliyetlerine engel olan bu eylemle birlikte Akvaryum Kafe Restoran'dan faydalanmaya çalışan Çiğli halkı restorana alınmamış, Kafe Restoran'ın girişine sandalyelerle bariyer yapılarak halkın girişi engellenmiştir. Çiğli halkına hizmet eden sosyal tesis, çalışanlar tarafından hukuksuz şekilde gasp edilmiş duruma gelmiştir. Emniyet güçlerinin de kendilerini uyarmalarına rağmen süreç devam etmiş, çalışanlar 3 gün boyunca kanunsuz eylem yapmışlar ve 08.00-24.00 saatlerinde hizmet veren iş yerlerini bugün saat 17.00 itibariyle terk etmişlerdir. Şirket mali açıdan büyük zarara uğratılmıştır. Tüm bu süreçler Çiğli Gıda Şirketinin, çalışanların iş akdini fesih etmesine mecbur kılmıştır. Ancak DİSK Bölge Temsilciliği ile görüşmeler devam etmektedir. Çiğli halkına ait olan Çiğli Gıda Şirketinin tek amacı Çiğli halkına hizmet etmektir. Buna engel olan hukuksuz her türlü duruma müdahale etmek bizim için bir mecburiyettir." - İZMİR