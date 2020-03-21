Çiğli Halk Eğitim Merkezinde, hastaneler için maske üretiliyor - Son Dakika

Çiğli Belediyesinde dikiş bilen kadın meclis üyelerinin de katılımıyla, ilçedeki halk eğitim merkezi atölyesinde hastaneler için tek kullanımlık tıbbi maske üretilmeye başlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgına karşı mesai harcayan Çiğli'deki sağlık çalışanlarının ihtiyacını karşılamak için bir proje hayata geçirildi.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'nün öncülüğünde başlayan proje kapsamında Çiğli Halk Eğitimi Merkezi ile iş birliği sağlandı.

Dikiş bilen kadın meclis üyeleri Eylem Özdemir ve Aynur Çelik ile gönüllü belediye personelinin katılımıyla, Çiğli Halk Eğitim Merkezi Dikiş Atölyesi'nde maske dikimine başlandı.

Proje kapsamında dikilen maskeler, hastanelere gönderildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gümrükçü, sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarıyla yakından ilgilendiklerini vurguladı.

Gümrükçü, şunları kaydetti:

"Çiğli Belediyesi olarak, koronavirüs ile mücadele sürecine katkı sunmak adına ilçemiz sınırları içinde bulunan hastanelerin idarecileriyle görüştük. Toplantıda başhekimlerimiz maske konusunda belediyemizden destek talebinde bulundular. Hemen harekete geçtik. Çiğli Halk Eğitimi Müdürlüğü ile irtibata geçtik. Atölyelerini bize tahsis ettiler. Bu işte meclis üyelerimiz Eylem Özdemir ve Aynur Çelik bizzat görev üstlendiler. Kadın personellerimiz ve dikiş hocalarının katılımıyla Çiğli Halk Eğitim Merkezi Dikiş Atölyesi'nde maske dikim çalışmalarına başladık. Dikilen maskeleri ihtiyaç durumlarına göre hastanelere gönderiyoruz. Bu kritik süreçte sağlık çalışanlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."