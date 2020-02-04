Çiğli, Harmandalı'dan pay almak istiyor - Son Dakika

Çiğli Belediyesinin şubat ayı olağan meclis toplantısının birinci oturumu Başkan Utku Gümrükçü idaresinde gerçekleşti. Mecliste, Harmandalı'da bulunan çöp tesisinden belediyenin pay alması gerektiği üzerine konuşuldu.



Çiğli Belediyesinin şubat ayı olağan meclis toplantısının birinci oturumu dün gerçekleşti. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan AK Parti Grup Başkan Vekili Hüsnü Boztepe, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Menderes'e yapılması planlanan katı atık entegre bertaraf tesisini hatırlatarak Çiğli'nin yıllardır çöp noktasında hizmet verdiğini söyledi. Boztepe, maddi anlamda ilçe belediyesinin pay alması gerektiğini söyledi. Boztepe'ye bu konuda destek geldi. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Belediye başkanı olarak arkanızdayım" dedi.



"O yolu kapatıp oraya çöp döktürmeyiz"



AK Parti'li Boztepe, "Harmandalı'daki alanı gittim, dolaştım. Bundan 5 ay önce gittiğimde korkunç çöp dağları vardı. Daha sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geleceği zaman orada ağaçlar dikildi, çöp dağları temizlendi. Çöp santrali kuruldu ama bu yeni bir şey değil. Aziz Bey döneminde yapılan ve sanıyorum aralık ayında devreye giren bir tesisti. Sanırım orada enerji üretiyoruz. Fakat geçen mecliste Menderes'teki çöp alanı gündeme geldi. Ben kendi grubuma da aykırı davrandım. Çiğli'ye artık daha az çöp dökülmesi gerekiyor. Sayın Tunç Soyer, 'Menderes kazanacak, gelirden pay alacak' dedi. Çok doğru bir şey. Almalı da" diye konuştu. Başkan Gümrükçü'nün "Başkan öyle mi dedi?" sorusuna Boztepe, "Evet, başkan söyledi. Bu çöp sorununu biz Çiğlililer yaşıyoruz. Buradan bir 10 milyon dolar gibi bir para gelecek. Lamı cimi yok, lafı evirip çevirmenin anlamı yok. Biz burada bu konunun peşini bırakmayız. Ne yapabiliriz? Çiğli'yi hepimiz biliyoruz. Tarihini de biliyoruz, Çiğli'de yapılan eylemleri de biliyoruz. Biz Çiğlililer olarak o yolu kapatıp oraya çöp döktürmeyiz" cevabını verdi.



"Pay almamız hakkımızdır"



Boztepe sözlerini şöyle sürdürdü: "Buraya gelecek para 15 yıl kesintisiz gelecek. Çiğlililer olarak buradan pay alalım. Tekrar söylüyorum, orayı kapatırız bir tane kamyon geçirmeyiz. Bu Çiğli bu parayı hak ediyor. Başkanımız o parayla hizmet yapar, ihtiyacımız var. Ben buradan CHP' grubuna sesleniyorum. Destek verin, yanımızda olun. Biz Çiğli Belediyesi olarak payımızı almalıyız." CHP Grup Başkan Vekili Mustafa Avdan da, "Ben doğduğumdan beri Çiğli'de çöp var. Bir türlü kurtulamadık. Geçmişte İzmir'deki iki bölgeye tesis bölünsün, orada da olsun diye önerge getirmiştim. Buca Belediyesi at yarışlarından pay alıyor, biz en azından çöpten pay alalım demiştim. Bu da olmadı. Hüsnü Bey enerjiden gelecek paradan bahsediyor. Çiğli'de bunlar olmuyor ama pay almamız hakkımızdır. Biz CHP olarak bu konuya destek veririz. Ne yapacaksak yaparız. Yol keseceksek keseriz, kendimizi zincire vuracaksak vururuz. Çiğli İzmir'in çöplüğü değildir" diye konuştu.



"Arkanızdayım"



Belediye Başkanı Gümrükçü ise, "İzmir'in çeşitli bölgelerinde çöp tesislerinin kurulmasıyla ilgili çalışma var. Hüsnü Bey'e partisinin görüşü dışında hareket ederek, Çiğli'ye destek olduğu için teşekkür ediyoruz. 30 senedir bu çöpten en büyük zararı gören ilçe biziz. Aziz Kocaoğlu'na ilçe bakanıyken TRT payı gibi bir payın verilmesini önermiştim. O zaman çöpün ekonomik boyutu yoktu. Şimdi rakamlar konuşuluyor. Bu rakamın yarısının ilçemize aktarılması çöpten gördüğümüz zararın telafisi noktasında katkı sağlayacaktır. Gelecek hafta Harmandalı'da yapılacak Büyükşehir meclis toplantımızda bu konuyu gündeme getirmeliyiz. Sadece Çiğli değil tesis yapılacak her yerde adalet yerini bulsun. Gelecek hafta mecliste bunları konuşalım, belediye başkanı olarak arkanızdayım. Hüsnü Bey 'bir hafta sonra gidelim' dediniz. Gidelim, denetleyelim. STK'larımızı götürelim. Yerinde görsünler. İyi bir tesis ise hep beraber anlatırız ama yanlış bir şey varsa öyle olduğunu düşünmüyorum karşı çıkarız. Önerinizi destekliyorum" dedi. - İZMİR