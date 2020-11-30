Çiğli Kent Konseyi Genel Kuruluna korona virüs engeli - Son Dakika

Çiğli Kent Konseyi Genel Kuruluna korona virüs engeli

30.11.2020 14:50
Çiğli Kent Konseyi Genel Kuruluna korona virüs engeli, System.String[]

Çiğli Belediyesi Meclisi kararıyla kurulan ve 12 Aralık Cumartesi günü ilk genel kurulunun yapılacağı duyurulan Çiğli Kent Konseyi Genel Kurulu, Covid-19 salgınındaki hızlı artış nedeniyle ileriki bir tarihe ertelendi.

Çiğli Belediyesi Meclisi kararıyla kurulan ve 12 Aralık Cumartesi günü ilk genel kurulunun yapılacağı duyurulan Çiğli Kent Konseyi Genel Kurulu, Covid-19 salgınındaki hızlı artış nedeniyle ileriki bir tarihe ertelendi.

Çiğli ve İzmir'de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, resmi kurumlar, odalar, dernek ve vakıfların temsilcilerinin katılımıyla konsey başkanı, yürütme kurulu üyeleri ve çalışma komisyonlarının belirleneceği Çiğli Kent Konseyi Genel Kurulu, İçişleri Bakanlığının Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında yayınladığı genelge doğrultusunda daha sonra yapılmak üzere ileriki bir tarihe ertelendi.

Başkan Gümrükçü: "Birlikte yöneteceğiz"

Uzun yıllardır Çiğli'nin ihtiyacı olan kent konseyini oluşturmak için son derece şeffaf bir süreç yürüttüklerini ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Kent konseyimizi kurmak için Çiğli Belediye Meclisimizde karar aldık. Daha sonra Çiğli ve İzmir'de faaliyet gösteren toplum kuruluşlarına davet mektubu yazdık. Toplumun tüm kesimlerini içinde barındıracak geniş katılımlı bir kent konseyi kurmak adına çalışmamalarımızı yoğunlaştırdık. Sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle gruplar halinde toplantılar yaptık. Hazırlıklarımızı tamamlayıp ilk genel kurulumuz için gün sayarken Covid-19 salgınının tekrar yükselişe geçmesi ve İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda genel kurulumuzu erteledik. Salgınla mücadeleyi başarılı bir şekilde tamamladığımızda kent konseyimizle ilgili çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz" dedi. - İZMİR

Çiğli Kent Konseyi Genel Kuruluna korona virüs engeli

Kent Konseyi, Koronavirüs, İzmir, Çiğli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çiğli Kent Konseyi Genel Kuruluna korona virüs engeli - Son Dakika


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