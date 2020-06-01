Çiğli mahallelerinde ikinci tur temizlik başladı - Son Dakika

Çiğli mahallelerinde ikinci tur temizlik başladı

İzmir'in Çiğli ilçesinde, her hafta bir mahallede yapılan temizlik çalışmalarında ikinci tura başlandı.

Çiğli mahallelerinde ikinci tur temizlik başladı, System.String[]

İzmir'in Çiğli ilçesinde, her hafta bir mahallede yapılan temizlik çalışmalarında ikinci tura başlandı. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, temizlik ekipleri ve gönüllüler Köyiçi Mahallesi'ni tertemiz yaptı.

Çiğli ilçesinde, çevre bilincinin oluşması amacıyla Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'nün başlattığı, her pazartesi bir mahallede yapılan temizlik çalışmaları aralıksız devam ediyor. 26 mahallede gerçekleştirilen temizlik çalışmalarının birinci turu tamamlanırken, ikinci tur Köyiçi Mahallesi'nden sürdü.

"Biz temiz insanlarız, kentimizi seviyoruz" sloganıyla devam eden çalışmalarda Başkan Gümrükçü'ye, Mahalle Muhtarı Ahmet Çelik, temizlik ekipleri ile gönüllü vatandaşlar eşlik etti. Sosyal mesafe ve maske kuralına uygun yapılan temizlik çalışması günün erken saatlerinde Köyiçi Mahallesi muhtarlık önünde başladı. Çalışmalar kapsamında cadde ve sokaklar, kaldırımlar, çocuk parkları, yeşil alanlar ve boş araziler temizlendi. Çöpler toplanıp ve kurumuş otlar biçildi, molozlar toplandı.

Temizlik çalışmalarının salgınla mücadele sürecinde de devam ettiğini ifaden eden Başkan Gümrükçü, "Temiz Çiğli için kent paydaşlarımızla birlikte mahallelerde çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Çiğli Belediyesi olarak, çevre temizliğine katkı sunmak ve bu konuda bilinç oluşturmak amacıyla her hafta farklı bir mahallemizde geniş kapsamlı temizlik çalışması yaptık. Mahallelerde birinci turumuzu tamamladık ve ikinci tura başladık. Hep birlikte sokakları, kaldırımları, ana caddeleri, oyun parklarını ve boş arazileri detaylı olarak temizledik. Kentimiz için çalışmaya devam" dedi. - İZMİR

İzmir, Çiğli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.06.2020 12:35 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çiğli mahallelerinde ikinci tur temizlik başladı - Son Dakika

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