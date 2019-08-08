Son Dakika Haberleri: Çiğli'nin sporcu ordusu
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Çiğli'nin sporcu ordusu

1 saat önce

Hayata geçirdiği hizmet ve projelerle Çiğli'yi sporun cazibe merkezi yapma yolunda çalışmalarını sürdüren Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, spor okullarına devam eden sporcularla bir araya geldi.

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Hayata geçirdiği hizmet ve projelerle Çiğli'yi sporun cazibe merkezi yapma yolunda çalışmalarını sürdüren Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, spor okullarına devam eden sporcularla bir araya geldi.

Çiğli Belediyesi, bünyesinde bulundurduğu spor okulları kapsamında yüzlerce çocuk ve gence spor yapma imkanı sağlıyor. Futbol, basketbol, voleybol, taekwondo ve pilates alanlarına satranç, yüzme, tenis, badminton, jimnastik hareket eğitimi ve özel çocuklar oyun grubu branşlarını da ekleyen Çiğli Belediyesi Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Okulları, faaliyetlerini hız kesmeden sürdürüyor.

Bir kısmı Çiğli Atatürk Spor Salonunda eğitim alan sporcularla buluşan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, ailelerin de olduğu salonda Çiğli'yi spor kenti yapacaklarını belirterek, şimdiden bin 300 çocuğa spor yaptırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Başkan Gümrükçü, voleybol ve basketbol kursiyerleriyle mini maçlar yaparak sporcularla eğlenceli dakikalar yaşadı.

Başkan Gümrükçü'den ailelere teşekkür

Salonda veliler ve çocuklara seslenen Başkan Gümrükçü, "Öncelikli olarak spor kültürü ve ahlakının benimsetilmesini amaçlıyoruz. Binlerce çocuk ve gence hayallerine giden yolda deneyimli hocalar eşliğinde eğitim veriyoruz. Sporcuların yanı sıra ebeveynlerine de çok teşekkür ediyorum. Çocuklarına spor yapma fırsatı tanıdıkları için. Sporun sağlıklı yaşama kattığı çok şey var. Yeni spor alanları yaratarak faaliyet alanımızı daha da genişletme istiyoruz. Böylece gençlerimize güzel bir uğraşı alanı sunuyor ve kötü alışkanlıklardan uzak tutmuş oluyoruz" dedi. - İZMİR
Çiğli, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:33 Kaynak: İHA
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