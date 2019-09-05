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Çiğli sokaklarında satranç şenliği

7 dakika önce

Çocuk ve gençlerin sosyalleşmesi ve spor etkinliklerine katılım noktasında önemli adımlar atan Çiğli Belediyesi, düzenlediği "Sokakta Satranç Var" etkinliğiyle de fark oluşturmaya devam ediyor.

Çiğli sokaklarında satranç şenliği, System.String[]

Çocuk ve gençlerin sosyalleşmesi ve spor etkinliklerine katılım noktasında önemli adımlar atan Çiğli Belediyesi, düzenlediği "Sokakta Satranç Var" etkinliğiyle de fark oluşturmaya devam ediyor.


Çiğli Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu Çiğli İlçe Temsilciliği işbirliğinde düzenlenen "Sokakta Satranç Var" etkinliğinde çocuklar yaşadıkları mahallede kurulan masalarda satranç oynuyor. 4 ayrı mahallede gerçekleştirilecek satranç müsabakalarının ilki Maltepe Mahallesinde yapıldı. Çocuk ve gençlerin merak ve hevesle katıldığı ve kıyasıya mücadele ettiği "Sokakta Satranç Var" etkinliği Ataşehir Kasaplar Meydanı, Güzeltepe ve Balatçık mahallelerinde de gerçekleştirilecek.


Öğrencilerin hem eğlenmesini sağlayan hem de zihinsel gelişimlerine katkı sunan satranç sporuna önem verdiklerini belirten Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, 5 ayda birçok satranç organizasyonuna ev sahipliği yaptıklarını hatırlattı. Başkan Gümrükçü, "Özellikle çocuklarımızın evlerinden çıkarak sosyalleştiği ve keyifli vakit geçirdiği alanlar oluşturmaya çalışıyoruz. 'Sokakta Satranç Var' etkinliği, bu alanda gerçekleştirdiğimiz çalışmalardan yalnızca bir tanesi. Türkiye Satranç Federasyonu Çiğli İlçe Temsilciliğine de gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz. İnsanlarımızı televizyon ve sosyal medya bağımlılığından uzaklaştırarak, tekrar birbirleriyle kaynaşacakları ve iletişim halinde olacakları projeler üretmeye devam edeceğiz. Ayrıca belediyemiz spor kulübünde de bu yıl satranç branşı açtık. Tüm çocuklarımızı bekliyoruz" dedi. - İZMİR

Çiğli Belediyesi, Türkiye, Çiğli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 10:25 Kaynak: İHA
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