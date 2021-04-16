Çiğli Sosyal Market hizmete açıldı - Son Dakika

Çiğli Sosyal Market hizmete açıldı

16.04.2021 15:41
Çiğli Sosyal Market hizmete açıldı, System.String[]

Çiğli Belediyesi tarafından, Kızılay Konak Şubesinin katkılarıyla dar gelirli ailelerin ihtiyaçlarını karşılamaları amacıyla projelendirilen Çiğli Sosyal Market düzenlenen törenle açıldı.

Çiğli Belediyesi tarafından, Kızılay Konak Şubesinin katkılarıyla dar gelirli ailelerin ihtiyaçlarını karşılamaları amacıyla projelendirilen Çiğli Sosyal Market düzenlenen törenle açıldı.

Çiğli Belediyesi, Kızılay Konak Şubesinin katkılarıyla kentte ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak adına, Ataşehir Mahallesi'nde yer alacak sosyal marketin açılışını yaptı.

Başkan Gümrükçü: "Kızılay ile çalışmaktan onur ve gurur duyuyoruz"

Türk Kızılayı'nın 150 yıldır büyük bir özveriyle ihtiyacı olan herkesin yardımına koştuğunu ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Bir yıldır Kızılay ile dar gelirli yurttaşlarımıza yönelik ortak çalışma yürüyoruz. Pandemi, deprem ve sel felaketlerinden etkilenen binlerce vatandaşımıza gıda desteğinde bulunduk. İzmir'de bir ilke imza atarak Kızılay ile birlikte Sosyal Market açılışı yaptık. Bu proje ile yardım çalışmalarımız kurumsal ve sürdürülebilir olacak. Veren elin alan eli görmeyeceği ve insan onuruna yakışır bir şekilde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacağız. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza kart dağıtacağız. Vatandaşlarımız bu kart ile Sosyal Markete gelerek ihtiyaçlarını ücretsiz olarak karşılayabilecekler. Türk Kızılayı ile birlikte çalışmaktan onur ve gurur duyuyoruz. Siyasi anlayışla değil toplumsal dayanışmanın üst düzeye çıkarılması hedefiyle hareket edersek mutlu ve huzurlu yarınlara çok daha güçlü yürüyebiliriz" dedi.

Ömür Şanlı: "İyilikleri çoğaltacağız"

Kızılay'ın 1868 yılından bugüne insanlık onurunu korumak amacıyla çalıştığını ifade eden Kızılay Konak Şubesi Başkanı Ömür Şanlı da, "Çiğli Belediyesi ile iş birliği içerisinde, bölge insanımızın toplumsal dayanışmanın gücünü hissedebilmesi amacıyla hayata geçirdiğimiz Sosyal Market projesinin paydaşı olmaktan onur ve gurur duyuyoruz. Dünyadaki en güzel şeyin, insanların zor zamanlarda birbirlerine yardım etmesi olduğunu yaşadığımız pandemi, deprem ve sel koşullarıyla daha iyi kavradık. Kalıplardan ve önyargılardan uzak, dayanışma ve güven duygusunu temel alarak hizmete açtığımız Sosyal Marketimizde para değil hayırsever vatandaşlarımız ile kurum ve kuruluşların cömertliği ve iyiliği geçiyor. Veren elin alan eli görmediği, her hanenin huzurlu olmasının desteklendiği sosyal marketimizin özellikle pandemi koşullarında vatandaşlarımızın önemli ihtiyaçlarına çözüm üreteceğine inanıyorum"

şeklinde konuştu.

Başkan Kılıç: "Buca'mıza da kazandıracağız"

Sosyal Market projesinin Çiğli ve İzmir için değerli olduğunu ifade eden Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ise "Kızılay Konak Şube Başkanımızın da söylediği gibi iyilikleri çoğaltmak için mücadele edersek hayatı herkes için daha yaşanabilir kılabiliriz. Pandemi döneminin yanı sıra son 1 yıl içerisinde yaşadığımız deprem ve sel felaketleri, toplumsal yardımlaşma konusundaki duyarlılığımıza önemli katkı sağladı. Yerel yönetimler olarak bu süreçte işsiz kalan, evini kaybeden tüm yurttaşlarımızın ihtiyaçlarını özveriyle karşılamaya özen gösterdik. Çiğli ve İzmir adına son derece değerli bu projeyi hayata geçirdikleri için Çiğli Belediyesini ve iyiliğin merkezi olan Türk Kızılay'ını tebrik ediyorum. Bugün Çiğli'de açılışını yaptığımız Sosyal Market projesini Buca'mıza kazandırmak için çalışmalarımız sürüyor. En kısa sürede çalışmalarımızı tamamlayıp Bucalı vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" diye aktardı.

Törenin sonunda Başkan Utku Gümrükçü, projeye katkılarından ötürü Ömür Şanlı'ya Atatürk albümü hediye etti.

Törene ayrıca; İzmir CHP İl Başkan Yardımcısı Sadreddin Coşkuner, CHP Çiğli İlçe Başkanı Mert Özcan, Kızılay Karşıyaka Şube Başkanı Kamil Karadeniz, Çiğli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Arif Altıkulaç, Çiğli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Taner Cömert, DİSK Genel İş 8 No'lu Şube Başkanı Deniz Şahin Gümüştekin, Ataşehir Mahalle Muhtarı Azası Deniz Sever, açılış, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, dernek yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi. - İZMİR

Çiğli Sosyal Market hizmete açıldı
Çiğli Sosyal Market hizmete açıldı
Çiğli Sosyal Market hizmete açıldı
Çiğli Sosyal Market hizmete açıldı
Çiğli Sosyal Market hizmete açıldı
Çiğli Sosyal Market hizmete açıldı

Kızılay, Market, Konak, Çiğli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çiğli Sosyal Market hizmete açıldı - Son Dakika


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