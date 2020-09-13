Çiğli Tramvayı'nda gözler 20 Ekim'e çevrildi - Son Dakika

Çiğli Tramvayı'nda gözler 20 Ekim'e çevrildi

İzmir Büyükşehir Belediyesinin Karşıyaka-Çiğli arasında hizmet verecek 11 kilometrelik Çiğli Tramvayı'nın yapımı için düzenlediği ön yeterlilik ihalesine katılan firmaların tamamı ihalenin ikinci aşamasına katılmaya hak kazandı.

Çiğli Tramvayı'nda gözler 20 Ekim'e çevrildi, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediyesinin Karşıyaka- Çiğli arasında hizmet verecek 11 kilometrelik Çiğli Tramvayı'nın yapımı için düzenlediği ön yeterlilik ihalesine katılan firmaların tamamı ihalenin ikinci aşamasına katılmaya hak kazandı. Aralarında uluslararası girişimlerin de olduğu 17 firma 20 Ekim'de yapılacak ihalede mali tekliflerini sunacak.

Çiğli Tramvayı projesinin ihale sürecinde sona yaklaşıldı. Hastane, üniversite ve sanayi bölgesine ulaşımı kolaylaştırmanın yanı sıra araç trafiğine de nefes aldıracak 11 kilometrelik tramvay hattının yapımı için açılan iki aşamalı ihalenin ilk aşamasında aralarında uluslararası firmaların da bulunduğu 17 firmanın tamamı ön yeterlilik aldı. 20 Ekim'de yapılacak ihalenin ikinci aşamasında firmalar mali tekliflerini sunarak tramvay hattının yapımını üstlenmek için yarışacak. En uygun teklifi veren firma Çiğli Tramvayı ihalesini kazanacak. Yıl sonunda başlaması planlanan Çiğli Tramvayı inşaatı 2 yılda tamamlanacak.

Ataşehir'den Mavişehir İZBAN istasyonuna ulaşım

14 istasyondan oluşacak 11 kilometrelik güzergahın büyük bölümü mevcut cadde ve yolların orta refüjlerinden geçecek şekilde çift hat olarak planlandı. Karşıyaka Tramvayı'nın devamı niteliğindeki Çiğli Tramvayı, Karşıyaka Çevreyolu İstasyonu'ndan başlayarak bağlantı köprüsü ile geçilerek Ataşehir, Çiğli İstasyonaltı Mahallesi'ne, Çiğli İZBAN Durağı'na ve Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne, Ata Sanayi ile Katip Çelebi Üniversitesi'ne ve Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ne hizmet edecek şekilde planlandı. Ayrıca Ataşehir'den Mavişehir İZBAN istasyonuna da tramvay hattı ile ulaşım sağlanacak. Yaklaşık 500 metre uzunluğundaki bağlantı köprüsü çevre yolunun üzeri nden geçecek. Köprüde tramvay hattının yanı sıra yaya ve bisiklet yolları da bulunacak.

Tramvay hattı 32,6 kilometreye çıkacak

2017 yılında 8,8 kilometrelik Karşıyaka, 2018'de de 12,8 kilometrelik Konak hattının devreye girmesiyle tramvay İzmir'de toplu ulaşımın en önemli unsurlarından biri  oldu. Çiğli Tramvayı'nın da hizmete girmesi ile İzmir'deki tramvay hatlarının uzunluğu 32,6 kilometreye ulaşacak.

42 tramvay aracı alınacak

İzmir Büyükşehir Belediyesinin toplu ulaşım şirketlerinden Metro A.Ş. 15 Ekim'de hem Çiğli hem Konak ve Karşıyaka tramvay hatlarında kullanılmak üzere 42 adet tramvay aracının alımı için ihale yapacak. Araçlar ihale sürecinin tamamlanmasının ardından 42 aylık süre içerisinde etaplar halinde Metro A.Ş.'ye teslim edilecek.

Çevre dostu

İzmir Büyükşehir Belediyesinin, kent içi ulaşımda fosil yakıt tüketimini en aza indirme hedefiyle ağırlık verdiği toplu taşıma yatırımları sayesinde her gün fazladan binlerce otomobilin trafiğe çıkarak havayı kirletmesi önleniyor. Her bir tramvay seferinde 3 otobüse sığacak kadar yolcu taşınabiliyor. - İZMİR

Tramvay, İzmir, Çiğli, Ekim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2020 10:26 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çiğli Tramvayı'nda gözler 20 Ekim'e çevrildi - Son Dakika

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