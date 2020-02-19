Çiğli Tramvayına bakanlık onayı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çiğli Tramvayına bakanlık onayı - Son Dakika

Çiğli Tramvayına bakanlık onayı

7 saat önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çiğli Tramvay Hattı Projesini onaylarken, projenin Cumhurbaşkanlığı tarafından da onaylanmasının ardından inşaat ihalesi ve yapım sürecinin başlayacağı açıklandı.

Çiğli Tramvayına bakanlık onayı, System.String[]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çiğli Tramvay Hattı Projesini onaylarken, projenin Cumhurbaşkanlığı tarafından da onaylanmasının ardından inşaat ihalesi ve yapım sürecinin başlayacağı açıklandı.


Çiğli Tramvay Hattı Projesinde müjde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, projeyi onayladı. Yaklaşık 11 kilometrelik projenin, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına sunulacağı, Cumhurbaşkanlığı onayından sonra inşaat ihalesine çıkılacağı açıklandı.


Karşıyaka ve İZBAN'la bağlantı


Öte yandan, 14 istasyondan oluşacak projeyle ilgili ayrıntılar belli oldu. Çiğli Tramvay Hattı inşaatı yaklaşık 2,5 yılda tamamlanacak. Hat, Karşıyaka Tramvayının devamı niteliğinde olacak. Hattın İZBAN ile entegrasyonunu sağlamak için çevre yolunun üzerinden geçecek yaklaşık 300 metrelik bağlantı köprüsü de inşa edilecek. Köprüde tramvay hattının yanı sıra yaya ve bisiklet yolları da bulunacak.


Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesinin önünde tramvay istasyonları olacak. Ayrıca hat Çiğli Ata Sanayi ve Atatürk Organize Sanayi Bölgesinin (AOSB) de içinden geçecek. Alaybey'den tramvaya binen kişiler, kesintisiz şekilde Çiğli'ye kadar yolculuk edebilecek.


Tunç Soyer'den Dağ'a özel teşekkür


İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, projenin onay sürecinde devreye giren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ'a da teşekkür etti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Soyer, "İzmir ve Çiğli için müjdeli haber geldi. Çiğli tramvayı projemiz Ulaştırma Bakanlığı tarafından onaylandı. Başta Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan'a ve projeyi bakanlık nezdinde takip eden İzmir milletvekili Hamza Dağ'a müteşekkirim" dedi. - İZMİR

Çiğli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 12:54 Kaynak: İHA
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