Çiğli yaza sporla "merhaba" diyecek

Sportif atılımla binlerce gence dilediği branşta spor yapma imkanı sunan Çiğli Belediyesi, İlçe Halk Eğitim Müdürlüğünün katkılarıyla kadın ve özel gereksinimli çocuklara yönelik ücretsiz spor kurslarını faaliyete geçirdi.

Avrupa Spor Kentleri Federasyonu'nun düzenlediği organizasyonda "2021 Avrupa Spor Kenti" unvanına layık görülen Çiğli'de, kadın ve özel gereksinimli çocukları spor yapmaya teşvik etmek amacıyla önemli bir uygulamaya imza atıldı.

Çiğli Belediyesi ile Çiğli Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde, kent merkezine uzak konumda bulunan Sasalı ve Kaklıç Mahallelerinde ikamet eden kadınlar için Pilates, Yoga, Zumba ve Step Aerobik kursları başlatıldı. Kurslara katılmak isteyen vatandaşların 0232 935 55 35 numaralı hattan kayıt yaptırabilecekleri ifade edildi.

Özel çocuklar sporda buluşuyor

Kadınların yanı sıra özel gereksinimli çocuklara yönelik de spor kursları başlatıldı. Atatürk Kapalı Spor Salonu ve Pelikan Sosyal Tesisleri'nde düzenlenecek kurslar ile özel gereksinimli çocukların yaz mevsimini verimli ve keyifli geçirmeleri sağlanacak.

Başkan Gümrükçü: "Bir kesim değil herkes spor yapabilecek"

Kentte bir spor bilinci oluşturmaya çalıştıklarını ifade eden Başkan Gümrükçü, "Göreve gelirken Çiğli'yi, İzmir'de sporun merkezi yapacağımızın sözünü vermiştik. Bu sözümüzü görev süremizin henüz ikinci yılında yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz; ancak mevcut sportif hizmetlerimizi yeterli görmeyip çok daha fazlasını üretmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yalnızca gençlerin değil kadınların ve özel çocuklarımızın da spor yapması için projeler geliştiriyoruz. Son olarak, kadınların ve özel çocuklarımızın yaz mevsimini keyifli geçirmesi adına çeşitli kurslar başlattık. 2021 Avrupa Spor Kenti Çiğli'de herkesin dilediği branşta spor yapabileceği bir ortamı sağlamak adına çalışmalarımıza aynı kararlılıkla devam edeceğiz" dedi. - İZMİR