Çiğli'ye Ar-Ge merkezi açılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çiğli'ye Ar-Ge merkezi açılıyor - Son Dakika

Çiğli'ye Ar-Ge merkezi açılıyor

6 saat önce

Bornova 3. Sanayi Sitesinde bulunan Bornova Oto Tamircileri Odası Ar-Ge merkezinde incelemelerde bulunan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ile birlikte Çiğli'ye de bir Ar-Ge merkezi kazandıracaklarını söyledi.

Çiğli'ye Ar-Ge merkezi açılıyor, System.String[]

Bornova 3. Sanayi Sitesinde bulunan Bornova Oto Tamircileri Odası Ar-Ge merkezinde incelemelerde bulunan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ile birlikte Çiğli'ye de bir Ar-Ge merkezi kazandıracaklarını söyledi.


Çiğli'de bulunan Ata Sanayi Sitesi içinde Ar-Ge Merkezi açmayı planladıklarını belirten Başkan Utku Gümrükçü, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ile birlikte Bornova Oto Tamircileri Odası bünyesinde bulunan Ar-Ge merkezinde incelemelerde bulundu. Başkan Gümrükçü, Ar-Ge merkezinde birimleri gezerek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Çiğli'de kurulması planlanan Ar-Ge merkezinde tüm otomobil ve motorlu araçların arıza tespitlerinin yapılabileceğini belirten Başkan Utku Gümrükçü, "Çiğli Ata Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren oto tamirci esnafı, müşterilerinin araçlarını merkeze getirerek arıza tespiti ve kontrolünü yaptırabilecek. Böylece oto tamirci esnafımız yerli ve yabancı tüm otomobil markalarının bakım ve tamirlerini kendi işletmelerinde rahatlıkla yapabilecekler. Hem esnafı hem de müşteriyi rahatlatacak bir sistem kurulmuş olacak. Bornova'da güzel bir örneği var ve Bornova Belediye Başkanımız Mustafa İduğ'un değerli katkılarıyla bu merkezlerden birini Çiğli'ye kazandırmak istiyoruz" dedi. - İZMİR

Mustafa İduğ, Bornova, Çiğli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 04:04 Kaynak: İHA
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