Çığlık atınca, kapkaççı çaldığı cep telefonunu atıp kaçtı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çığlık atınca, kapkaççı çaldığı cep telefonunu atıp kaçtı - Son Dakika

Çığlık atınca, kapkaççı çaldığı cep telefonunu atıp kaçtı

6 saat önce

ANTALYA'da yolda yürürken kapkaça uğrayan T.Ş. adlı kadın, "Hırsız var, telefonumu çaldı" diye çığlık atınca, şüpheli cep telefonunu atıp, kaçtı.

Çığlık atınca, kapkaççı çaldığı cep telefonunu atıp kaçtı, System.String[]

ANTALYA'da yolda yürürken kapkaça uğrayan T.Ş. adlı kadın, "Hırsız var, telefonumu çaldı" diye çığlık atınca, şüpheli cep telefonunu atıp, kaçtı. Şüpheli T.K., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

?Olay, Muratpaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi 569 Sokak'ta meydana geldi. İş yerinden çıkıp yaya olarak eve giden T,Ş.'nin yanına yaklaşan kişi, elindeki cep telefonunu alıp, kaçtı. T.Ş., şüphelinin arkasından "Hırsız var, telefonumu çaldı" diye çığlık attı. Yaklaşık 15 metre uzaklaşan şüpheli, telefonu atıp kaçtı. T.Ş.'nin yardımına çevredekiler koştu, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler yapılan çalışmayla şüphelinin T.K. olduğu belirlendi. Operasyon düzenleyen polis T.K.'yi aynı mahallede bir iş yerinde yakaladı.

Emniyetteki ifadesinde işsiz ve parasız olduğu için hırsızlık yaptığını ifade eden T.K, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Muratpaşa, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 02:33 Kaynak: DHA
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