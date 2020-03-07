Çığlık atınca, kapkaççı çaldığı cep telefonunu atıp kaçtı (2) - Son Dakika

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Çığlık atınca, kapkaççı çaldığı cep telefonunu atıp kaçtı (2)
14 dakika önce
TUTUKLANDIAntalya'da yolda yürürken T.Ş. adlı kadının cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalmaya kalkıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan T.K., emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 04:09 Kaynak: DHA
TUTUKLANDI
Antalya'da yolda yürürken T.Ş. adlı kadının cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalmaya kalkıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan T.K., emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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