Çığlık atınca, kapkaççı çaldığı cep telefonunu atıp kaçtı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çığlık atınca, kapkaççı çaldığı cep telefonunu atıp kaçtı (2) - Son Dakika

Çığlık atınca, kapkaççı çaldığı cep telefonunu atıp kaçtı (2)

14 dakika önce

TUTUKLANDIAntalya'da yolda yürürken T.Ş. adlı kadının cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalmaya kalkıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan T.K., emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çığlık atınca, kapkaççı çaldığı cep telefonunu atıp kaçtı (2), System.String[]

TUTUKLANDI

Antalya'da yolda yürürken T.Ş. adlı kadının cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalmaya kalkıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan T.K., emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 04:09 Kaynak: DHA
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