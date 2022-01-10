Çığlık seslerine koştular! Elektrik akımına kapılan anne ve oğlu yaşamını yitirdi - Son Dakika

Sabah saatlerinde Kaplan Mahallesi'nde iddiaya göre Naile Kaplan kovanın içerisindeki suyu rezistans ile ısıtmak istedi. Bir süre sonra bilinmeyen nedenle devrilen kovadan dökülen suyla temas eden Naile Kaplan ile oğlu Ramazan akıma kapıldı.

ÇIĞLIK SESLERİNE KOŞTULAR

Evden yükselen çığlıkları duyanlar, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, Naile ve Ramazan Kaplan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından anne ve oğlunun cenazeleri, otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.