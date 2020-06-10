'Çığlık ve silah seslerinin geldiği ekili alan didik didik arandı - Son Dakika

Adıyaman'da, buğday tarlası içerisinden gelen 'Çığlık ve silah sesleri' polis ekiplerini alarma geçirdi. Polis ekipleri ekili alanı didik didik taradı.



Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle Esentepe Yolu üzerinde bulunan bir buğday tarlası içerisinde çığlık ve silah sesleri duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, yaklaşık 50 dönümlük arazinin çevresini sarmaya başladı. Arazinin etrafının çevrilmesi sonrasında polis ekipleri ekili alan içerisine girerek burada arama yaptı. El fenerleriyle aramalarda bulunan polis ekipleri aynı zamanda arazi ortasına taşına bilir aydınlatma direği de kurdu. Yapılan yaklaşık 1 saatlik çalışmalara rağmen esrarengiz çığlık sesleri ile silah seslerinin nedenine ulaşılamadı. Polis ekipleri tarlada bir olumsuzlukla karşılaşmayınca olay yerinden ayrıldı.



Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN