Genç kızın çığlıklarını duyan site sakinlerinin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan A.Y.'ye su ve yemek verildi. Ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan genç kız, tedavisinin ardından taburcu edildi. A.Y. kadın sığınma evine gönderildi. Öte yandan genç kızın ailesinden ayrı yaşadığı öğrenildi.

Tekirdağ 'ın Çorlu ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 20 yaşındaki A.Y. isimli genç kız, Alipaşa Mahallesi'nde gizlice lüks bir sitenin bahçesine girdi. A.Y. iddiaya göre binalardan birinin sığınağına geçti. Sığınakta 3 gün kaldığı öne sürülen A.Y. kendinden geçmek üzereyken bulundu.

Kaynak: İHA

Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da şaşkınlık yaratan olay! Genç kız, 3 gün kaldığı sığınaktan attığı çığlıklar sayesinde kurtuldu - Son Dakika

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