Tekirdağ'da şaşkınlık yaratan olay! Genç kız, 3 gün kaldığı sığınaktan attığı çığlıklar sayesinde kurtuldu - Son Dakika
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Tekirdağ'da şaşkınlık yaratan olay! Genç kız, 3 gün kaldığı sığınaktan attığı çığlıklar sayesinde kurtuldu

13.10.2022 20:14

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşanan olayda 20 yaşındaki genç kız gizlice girdiği bir sitenin sığınağında 3 gün boyunca kaldı. Genç kızın çığlıklarını duyan çevredekiler karşılaştıkları manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Aç ve bitkin halde bulunan genç kız hastanedeki tedavisinden sonra taburcu edilerek, kadın sığınma evine gönderildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 20 yaşındaki A.Y. isimli genç kız, Alipaşa Mahallesi'nde gizlice lüks bir sitenin bahçesine girdi. A.Y. iddiaya göre binalardan birinin sığınağına geçti. Sığınakta 3 gün kaldığı öne sürülen A.Y. kendinden geçmek üzereyken bulundu.

ÇIĞLIK ATINCA FARK EDİLDİ

Genç kızın çığlıklarını duyan site sakinlerinin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan A.Y.'ye su ve yemek verildi. Ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç kız, tedavisinin ardından taburcu edildi. A.Y. kadın sığınma evine gönderildi. Öte yandan genç kızın ailesinden ayrı yaşadığı öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da şaşkınlık yaratan olay! Genç kız, 3 gün kaldığı sığınaktan attığı çığlıklar sayesinde kurtuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da şaşkınlık yaratan olay! Genç kız, 3 gün kaldığı sığınaktan attığı çığlıklar sayesinde kurtuldu - Son Dakika
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