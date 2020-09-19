Çığlıklarına karşılık bulamadı, kardeş katili oldu - Son Dakika

Çığlıklarına karşılık bulamadı, kardeş katili oldu

Çığlıklarına karşılık bulamadı, kardeş katili oldu Bursa'da yaklaşık 50 suç kaydı bulunan kardeşi annesi ve babasını dövünce bir hafta önce sosyal medyadan çığlıklarını adalete duyurmaya çalışan abla karşılık bulamadı, bugün kardeş katili oldu Suç makinesi kardeş;

Çığlıklarına karşılık bulamadı, kardeş katili oldu

Bursa'da yaklaşık 50 suç kaydı bulunan kardeşi annesi ve babasını dövünce bir hafta önce sosyal medyadan çığlıklarını adalete duyurmaya çalışan abla karşılık bulamadı, bugün kardeş katili oldu

Suç makinesi kardeş; pandemi sebebiyle cezaevinden tahliye oldu, sevk edildiği adliyede serbest kaldı, sabah eve gelip kilitlediği anne ve babasını darp etti, çaresiz abla ise eve gelince tüfekle kardeş katili oldu

Yakınları, adliye önünde suç makinesi gencin tutuklanmamasını eleştirip, katil zanlısı ablanın sosyal medyadaki çığlıklarının karşılıksız kaldığını söylediler

BURSA - Bursa'da suç makinesi kardeşi; anne ve babasını feci şekilde dövünce tüfekle katil olan ablanın bir hafta önce sosyal medyadan hesap açarak yardım talebinde bulunduğu ortaya çıktı. Anne ve babasını dövdüğü için defalarca adliyelik olan 50 suçtan sabıkalı Hasan Ali Yeşildağ bugün annesini darp edip babasıyla odaya kilitleyince ablası Gülderen Yeşildağ tüfekle katil oldu. Bugün katil olan abla Gülderen Yeşildağ'ın twitter'da bir hafta önce adaletten yardım isteyip, "Kardeşim Hasan Ali Yeşildağ tarafından annem, babam ve ben şiddet görüyoruz. Kendisi uyuşturucu bağımlısıdır. Dün akşam anneme şiddet uygulamıştır. Gözaltına alınıp sabah serbest bırakılmıştır. Tutuklanması için lütfen yardımcı olun" diye yazdığı ortaya çıktı

Olay sabah saatlerinde Cihatlı Köyü'nde meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı Hasan Ali Yeşildağ, annesini feci şekilde darp edip, babasını odaya kilitleyip işkenceye devam etti. Yardım çağrısı üzerine abla Gülderen Yeşildağ köye gelerek annesi ile babasını kurtarmak istedi. Tartıştığı kardeşi sabıkalı Hasan Ali Yeşildağ'ı tüfekle göğsünden vurarak öldürdü. İşkence gören anne ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma tarafından gözaltına alınan Gülderen Yeşildağ, ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Ancak jandarma ekipleri kardeş katilini arka kapıdan içeriye aldı. Adliye önünde bekleyen yakınları yaşanan aile dramını gazetecilere anlattılar.

Aile fertleri maktul Hasan Ali Yeşildağ'ın 50 ayrı suçtan kaydı olduğunu, pandemi sebebiyle cezaevinden tahliye olduğunu, yakın zamanda aile fertlerini dövmesi ve şikayetlere rağmen tutuklanmadığını kaydederek, "10 gündür annesini dövüyordu. Aile sürekli adliyedeler. Dün akşam bile şikayete geldiler. Hasan Ali uyuşturucu kullandığı için gözü bir şeyi görmüyordu. Defalarca annesini dövdü. Gülderen Yeşildağ twitter'da sayfa açarak herkesi etiketledi. Sesini duyurmaya çalıştı. Yardım dilendi. Adalet istiyordu. Hem jandarmaya, savcılığa şikayette bulundu. Bugün ise bu acı olay yaşandı" dediler.

Katil zanlısı abla Gülderen Yeşildağ'ın çalmadık kapı bırakmadığını sabaha karşı annesinin, "kurtar bizi" diye aradığını hatırlatan yakınları, "Kendisiyle sabah kahvaltıya gidecektik. Bu olay yaşandı. Kardeşinin annesini feci şekilde dövdüğünü öğrenmiş. Annesinin ağzı burnu kanlar içinde kalmış. Telefonla aradığımda ne olduğunu sordum, "Abla olan oldu "dedi. Bir haftadır Bursa Valiliği, Savcılığı, Emniyeti, jandarması yardım istemediği yer kalmadı" diye konuştular.

Katil zanlısı ablanın sosyal medyadaki paylaşımlarında, "Kardeşim Hasan Ali Yeşildağ tarafından annem, babam ve ben şiddet görüyoruz. Kendisi uyuşturucu bağımlısıdır. Dün akşam anneme şiddet uygulamıştır. Gözaltına alınıp sabah serbest bırakılmıştır. Tutuklanması için lütfen yardımcı olun. Beni ölümle tehdit ediyor. Şiddet görüyorum, sesimi duyun. Bana tecavüz edip sonra öldüreceğini söylüyor. Can güvenliğim bulunmuyor" dediği öğrenildi.

Kardeş katili ablanın savcılıktaki sorgusu sürerken, suç makinesi kardeşinin ise adli tıptaki otopsi işlemleri sürüyor. Darp edilen annesinin ise hastanedeki tedavisine devam ediliyor.

Çığlıklarına karşılık bulamadı, kardeş katili oldu

Ali Yeşildağ, Hasan Ali, Yeşildağ, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 16:17 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çığlıklarına karşılık bulamadı, kardeş katili oldu - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Fenomen Bahar Candan'ın başörtülü pozuna tepki yağdı İşte bayram trafiklerini sona erdirecek Kuzey Marmara Otoyolu'nun güncel fiyat tablosu Fenerbahçe, transfer döneminde 45 günde 183.5 milyon TL kar etti Parkta tanıştığı kadını evine misafir eden yaşlı çift 25 yıllık birikimlerini kaybetti "Kocan seni aldatıyor" mesajıyla şoke olan Eylül Öztürk, kimin gönderdiğini öğrenince ağzı açık kaldı Siirt'in Şirvan ilçesi artan vakalar sonrası karantinaya alındı Tutuklanan Halil Sezai'nin oyuncu kardeşi Duygu Paracıkoğlu'dan ilginç çıkış: Kınıyorum ama o adam masum değil Jamal Musiala, Bayern Münih formasıyla Bundesliga'da gol atan en genç futbolcu oldu
7 yıldır komada olan Michael Schumacher, tamamen bitkisel hayata geçti 7 yıldır komada olan Michael Schumacher, tamamen bitkisel hayata geçti         
16:01
Belediye Başkanı Hamza Şayir, hazırladığı sürprizle gazileri sevindirdi Belediye Başkanı Hamza Şayir, hazırladığı sürprizle gazileri sevindirdi         
15:29
Karantinadan kaçan yaşlı adam, dükkanında yorgan dikerken yakalandı Karantinadan kaçan yaşlı adam, dükkanında yorgan dikerken yakalandı         
15:11
Fransa'dan Doğu Akdeniz'de yeni provokasyon: Yavuz Sondaj Gemisi'nin çevresinde uçuş gerçekleştirildi Fransa'dan Doğu Akdeniz'de yeni provokasyon: Yavuz Sondaj Gemisi'nin çevresinde uçuş gerçekleştirildi         
14:57
İran'da hırsızlık yapan 3 kişinin parmakları kesildi İran'da hırsızlık yapan 3 kişinin parmakları kesildi         
14:40
Fuhuş için buluştuğu kişinin trans birey olduğunu anlayınca önce bıçakladı sonra sinir krizi geçirdi Fuhuş için buluştuğu kişinin trans birey olduğunu anlayınca önce bıçakladı sonra sinir krizi geçirdi         
14:29
Talihsiz adamın ameliyatla kesilen bacaklarını torba içerisine koyup eşine teslim ettiler Talihsiz adamın ameliyatla kesilen bacaklarını torba içerisine koyup eşine teslim ettiler         
14:06
Tutuklanan Halil Sezai'nin oyuncu kardeşi Duygu Paracıkoğlu'dan ilginç çıkış: Kınıyorum ama o adam masum değil Tutuklanan Halil Sezai'nin oyuncu kardeşi Duygu Paracıkoğlu'dan ilginç çıkış: Kınıyorum ama o adam masum değil         
14:04
Ayağına sıktığı akrabasının fotoğrafını sosyal medyada paylaştı: İhanetinin bedelini ödedi Ayağına sıktığı akrabasının fotoğrafını sosyal medyada paylaştı: İhanetinin bedelini ödedi         
14:03
Jamal Musiala, Bayern Münih formasıyla Bundesliga'da gol atan en genç futbolcu oldu Jamal Musiala, Bayern Münih formasıyla Bundesliga'da gol atan en genç futbolcu oldu         
13:54
Meteoroloji'nin günlerdir uyarıda bulunduğu Rize'de şiddetli yağışlar yolu ikiye böldü Meteoroloji'nin günlerdir uyarıda bulunduğu Rize'de şiddetli yağışlar yolu ikiye böldü         
13:33
Koronalı babasını görebilmek için kapı aralığından bakıp elini uzatan küçük kızın o anları ağlattı Koronalı babasını görebilmek için kapı aralığından bakıp elini uzatan küçük kızın o anları ağlattı         
12:51
Oyun için çıktığı demir korkuluk, 12 yaşındaki çocuğun koluna saplandı Oyun için çıktığı demir korkuluk, 12 yaşındaki çocuğun koluna saplandı         
12:37
Rusya'da koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaçlar gelecek hafta eczanelerde satışa çıkacak Rusya'da koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaçlar gelecek hafta eczanelerde satışa çıkacak         
12:26
İran'dan ABD'ye İran'dan ABD'ye "Kasım Süleymani" tehdidi: İntikam alacağımızdan şüphe etmeyin         
12:21
Kemal Ayvaz ile tek celsede boşanan Hanife Gürdal: Kemal'a çıplak fotoğraf atan kadınlar beni eleştiriyor Kemal Ayvaz ile tek celsede boşanan Hanife Gürdal: Kemal'a çıplak fotoğraf atan kadınlar beni eleştiriyor         
11:19
Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlik yıllarına ait bağlamalı fotoğrafı ortaya çıktı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlik yıllarına ait bağlamalı fotoğrafı ortaya çıktı         
09:59
Aleyna'nın şüpheli ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun'a atılan mesajlar insanlıktan utandırdı: Kaşıyanı kaşıyacaksın Aleyna'nın şüpheli ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun'a atılan mesajlar insanlıktan utandırdı: Kaşıyanı kaşıyacaksın         
09:53
Yakını, silahla öldürülen iş insanının tabutunun üzerine çıkıp kalça dansı yaptı Yakını, silahla öldürülen iş insanının tabutunun üzerine çıkıp kalça dansı yaptı         
16:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2020 16:33:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çığlıklarına karşılık bulamadı, kardeş katili oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei