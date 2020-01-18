Çiğlili çocuklar tatile eğlenerek girdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çiğlili çocuklar tatile eğlenerek girdi - Son Dakika

Çiğlili çocuklar tatile eğlenerek girdi

6 saat önce

Çiğli Belediyesi, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ilk dönemini tamamlayan öğrenciler için belediye Fakir Baykurt Salonunda eğlence dolu bir etkinlik düzenledi.

Çiğlili çocuklar tatile eğlenerek girdi, System.String[]

Çiğli Belediyesi, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ilk dönemini tamamlayan öğrenciler için belediye Fakir Baykurt Salonunda eğlence dolu bir etkinlik düzenledi. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü çocukları bu özel günde yalnız bırakmadı.


Okullarında karnelerini alan çocuklar, ebeveynleriyle beraber günün erken saatlerinde Çiğli Belediyesine geldi. Tatil heyecanını doyasıya yaşayan çocuklar, kendileri için hazırlanan alanda flamingo maskotuyla birlikte bol bol dans edip, oyunlar oynadılar. Etkinliğe katılan çocuklara hediyelerini veren Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, hepsiyle tek tek sohbet ederek karnelerini inceledi. Etkinliğe katılamayan çocuklar hediyelerini sömestr tatili boyunca Çiğli Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğünden alabilecekler.


Çocuklara keyif alacakları bir tatil programı hazırladıklarını belirten Başkan Gümrükçü, "Yoğun ve yorucu geçen 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ilk dönemini tamamlayarak sömestr tatiline giren Çiğlili çocuklarımıza içerisinde farklı aktiviteler olan programlar düzenleyeceğiz. Çocuklarımız için minik sürprizler hazırladık. Çocuklarımız tatil boyunca haftanın iki günü Doğal Yaşam Parkına ücretsiz girebilecekler ve Fakir Baykurt Salonumuzda düzenleyeceğimiz tiyatro oyunlarını izleyebilecekler" dedi. - İZMİR

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Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 10:28 Kaynak: İHA
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