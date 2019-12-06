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Çiğlili gençler İzmir Atatürk Müzesini gezdi

6 saat önce

Tarihi ve kültürel değerleri yakından tanımak amacıyla çocuk ve gençlere yönelik çeşitli proje ve etkinlikler düzenleyen Çiğli Belediyesi, bu kez gençleri İzmir Atatürk Müzesine götürdü.

Çiğlili gençler İzmir Atatürk Müzesini gezdi, System.String[]

Tarihi ve kültürel değerleri yakından tanımak amacıyla çocuk ve gençlere yönelik çeşitli proje ve etkinlikler düzenleyen Çiğli Belediyesi, bu kez gençleri İzmir Atatürk Müzesine götürdü. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü de, gençlerle birlikte müzeyi gezdi, gençlere tarih bilincinin önemini anlattı.


Çiğli Belediyesi, Çiğli Belediyesi Eğitim Merkezine devam eden öğrenciler için bir program düzenledi. İzmir Atatürk Müzesine düzenlenen gezide, gençlere belediye personellerinden oluşan ekip eşlik etti. 78 yıldır halka açık olan müzenin tarihi ve hikayeleri uzman rehberler eşliğinde anlatıldı. Rehberlerde meraklı gençlerin sorularını cevapladı. Başkan Utku Gümrükçü de, tüm gezi boyunca gençlere eşlik etti. Atatürk'ün ev olarak kullandığı ve kişisel eşyalarının da sergilendiği müze gençler tarafından ilgiyle gezildi.


Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, tarihine sahip çıkan toplumların geleceğine sağlam adımlarla ilerleyebileceğini belirterek, "Ülke tarihimizi ve tarihimize yön veren kahramanlarımızı gelecek nesillere en doğru şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda, Atatürk'ün İzinde Adım Adım İzmir projemizi sürdürüyoruz. Uşakizade Köşkü ve Belkahve Ata Anı Evi gezilerimizden sonra şimdi de çocuk ve gençlerimizi Alsancak'ta bulunan İzmir Atatürk Müzesine götürüyoruz. Çocuklarımız, gün boyu keyifli vakit geçirirken tarihimizle ilgili bilgiler ediniyor. Üzerinde yaşadığımız toprakların ne tür zorluklarla ve kahramanlıklarla kazanıldığı bilincini çocuk ve gençlerimize aşılamak amacıyla sürdürdüğümüz gezilerimiz devam edecek. Bu tür etkinlikleri önemsiyoruz" dedi. - İZMİR

Mustafa Kemal Atatürk, Çiğli Belediyesi, Çiğli, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 01:57 Kaynak: İHA
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