Son Dakika Haberleri: Çiğlili sporculara 'Yılın Enleri' ödülü
Son Dakika Spor Çiğlili sporculara 'Yılın Enleri' ödülü

Çiğlili sporculara 'Yılın Enleri' ödülü

1 saat önce

2019 yılında Akdeniz, Avrupa ve dünyada yapılan spor şampiyonalarında dereceye girenlere verilen "Yılın Enleri" ödül töreninde Çiğli Belediyespor'dan iki sporcu ve antrenörleri ödüllendirildi.

Çiğlili sporculara 'Yılın Enleri' ödülü, System.String[]

2019 yılında Akdeniz, Avrupa ve dünyada yapılan Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor şampiyonalarında dereceye girenlere verilen "Yılın Enleri" ödül töreninde Çiğli Belediyespor'dan iki sporcu ve antrenörleri ödüllendirildi.


Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu(TASKK) tarafından Çiğli'de "2019 yılı Sporun Enleri" ödül töreni düzenlendi. 'Yılın Enleri' ödül töreninde, Antalya'da 2-4 Nisan tarihlerinde yapılan Avrupa Şampiyonasında 2 gümüş madalya kazanan Adil Tekin, gümüş madalya kazanan Serim Olgun Kahveci ile Çiğli Belediyespor tekvando antrenörü Nesibe Altun plaket aldı. Plaketleri İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Kadri Yatkın takdim etti.


Çiğli Belediyespor sporcularının elde ettikleri başarıdan dolayı gururlandıklarını belirten Çiğli Belediye Bakanı Utku Gümrükçü,"Bu yıl Avrupa Şampiyonasında bizleri gururla temsil eden sporcularımızı ve antrenörlerimizi kutluyorum. Kendileriyle gururlandık. Geçtiğimiz yıl da hem dünya ve hem de Avrupa'da yapılan şampiyonalarda madalyalarla dönen bu sporcularımız Çiğli'deki birçok çocuğumuza örnek olacaktır" dedi. - İZMİR

Akdeniz, Avrupa, Çiğli, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 05:50 Kaynak: İHA
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