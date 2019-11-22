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Çiğlili sporseverlerden dayanışma ve birlik gecesi

6 saat önce

3. lig parolasıyla çıktığı 2019-2020 sezonuna hızlı başlayarak 9. hafta sonunda namağlup olarak liderliğini koruyan Çiğli Belediyespor, düzenlenen dayanışma ve birlik gecesinde Çiğlili sporseverlerle bir araya geldi.

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3. lig parolasıyla çıktığı 2019-2020 sezonuna hızlı başlayarak 9. hafta sonunda namağlup olarak liderliğini koruyan Çiğli Belediyespor, düzenlenen dayanışma ve birlik gecesinde Çiğlili sporseverlerle bir araya geldi.


Çiğli Belediyesi tarafından organize edilen birlik ve dayanışma gecesi, Pelikan Sosyal Tesislerinde düzenlendi.


Geceye Çiğli Belediyespor yönetim kurulu üyeleri, belediye meclis üyeleri, bürokratlar, iş adamları, esnaflar, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda sporsever katıldı. Gecede sahneye ilk çıkan komedyen Emrah Bari, yaptığı tek kişilik stand up gösterisiyle sporseverleri kahkahaya boğdu. Keyifli geçen gecenin ilerleyen saatlerinde sahne alan Grup Ege Tayfa, seslendirdiği birbirinden güzel ezgilerle adeta müzik ziyafeti yaşattı. Günün sonunda hep bir ağızdan şampiyonluk şarkıları söylendi.


Çiğli Belediyespor futbol A takımının Çiğli'de sporun öncülüğünü yaptığını vurgulayan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Futbol A Takımımız ve teknik kadro verdiği mücadele ile tüm Çiğlililerin gurur kaynağı oldu. Bizler de, ortaya koydukları gayretlerinden dolayı sporcularımıza bir nebze moral olacağını düşündüğümüz bu geceyi organize ettik. Sezon başında belirlediğimiz 3. lig hedefimize adım adım yürüyoruz. Ligin dokuzuncu haftasında yenilgisiz olarak lider durumdayız. 7'den 70'e tüm Çiğlililer takımımızın etrafında kenetlenmiş durumda. Oluşturulan bu sinerji ile ligin sonunda şampiyonluğu göğüsleyeceğimize canı gönülden inanıyor, bu hafta sonu sahamızda oynayacağımız İlimtepe Kullar 1975 mücadelesinde takımımıza başarılar diliyorum" dedi. - İZMİR

Sivil Toplum Kuruluşu, Çiğli Belediyesi, Çiğli, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 11:01 Kaynak: İHA
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