Cihagir'de kaldığı otelin penceresinden tomar tomar dolar saçan İsrailli şahıs hakkında adli işlem yapıldı - Son Dakika
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Cihagir'de kaldığı otelin penceresinden tomar tomar dolar saçan İsrailli şahıs hakkında adli işlem yapıldı

17.07.2022 16:01

Beyoğlu Cihangir'de kaldığı otel odasının penceresinden yola dolar saçtığı anları kayda alan ve sosyal medya hesabından paylaşan Filistin asıllı İsrail şahıs, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli ifadesinin alınmasının ardından, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" ve "parada sahtecilik" suçlarından cezalandırıldı.

İstanbul'da bir şahıs, kaldığı bir oteldeki odasının penceresinden yola çok sayıda dolar saçtı. O anları kaydettiren şahıs bir de sosyal medya hesabında paylaştı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

SIRASELVİLER'DEKİ OTELDE KALDIĞI BELİRLENDİ

Şahsın sosyal medya hesabını incelemeye alan polis ekipleri, Türk lirası, dolar ve avro ile çok sayıda görüntü paylaştığını tespit etti. Bunun üzerine çalışmaları derinleştiren Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şahsın Cihangir Sıraselviler Caddesi üzerinde bir otelde kaldığını belirledi.

12 ADET SAHTE 100 DOLAR ELE GEÇİRİLDİ

Hazırlıklarını tamamlayarak otele basın düzenleyen polis, Filistin asıllı İsrail vatandaşı Mohamad Abu G.'yi kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şahsın odasında yapılan aramalarda 12 adet sahte 100 dolar ele geçirildi. Aramaların ardından emniyete götürülen şahsa, ifadesinin alınmasının ardından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" ve "parada sahtecilik" suçlarından adli işlem yapıldı.

Beyoğlu'ndaki otelin penceresinden tomar tomar dolar saçan şahıs yakalandı
Beyoğlu'ndaki otelin penceresinden tomar tomar dolar saçan şahıs yakalandı
Beyoğlu'ndaki otelin penceresinden tomar tomar dolar saçan şahıs yakalandı
Beyoğlu'ndaki otelin penceresinden tomar tomar dolar saçan şahıs yakalandı
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Kaynak: İHA

Asayiş Büro, Beyoğlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cihagir'de kaldığı otelin penceresinden tomar tomar dolar saçan İsrailli şahıs hakkında adli işlem yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cihagir'de kaldığı otelin penceresinden tomar tomar dolar saçan İsrailli şahıs hakkında adli işlem yapıldı - Son Dakika
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