Cihan Aktaş: "Avrupa'da nereye gidebiliriz ona bakıyoruz" - Son Dakika

Cihan Aktaş: "Avrupa'da nereye gidebiliriz ona bakıyoruz"

25.05.2021 01:17

Bucaspor 1928 Başkanı Cihan Aktaş, Misli.com 2. Lig'e yükselmeleriyle ilgili olarak, "2. lig, 3. Lig bizim hayalimiz değil. Nereye gidebiliriz noktasına baktığımızda Avrupa'da nereye gidebiliriz diye bakıyoruz" dedi.

Bucaspor 1928 Başkanı Cihan Aktaş, Misli.com 2. Lig'e yükselmeleriyle ilgili olarak, "2. lig, 3. Lig bizim hayalimiz değil. Nereye gidebiliriz noktasına baktığımızda Avrupa'da nereye gidebiliriz diye bakıyoruz" dedi. Başkan Aktaş, dışarıdan transfer yapmadan kendi altyapılarından çıkardıkları oyuncularla ilerlemek istediklerini ifade etti.

Bucaspor 1928, Misli.com 3. Lig play-off final maçında İskenderun Futbol Kulübü'nü penaltılarda 3-2 mağlup ederek, Misli.com 2. Lig'e yükseldi. Maçın ardından sarı-lacivertli kulübün başkanı Cihan Aktaş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başkan Aktaş, zor bir müsabakayı geride bıraktıklarını aktararak, "Bucaspor 1928 yılında kurulmuş bu ülkede Çağlar'ı Cengiz'i Bucaspor kökenli çocuklar. Salih Uçan gibi Batdal gibi sürekli yetiştiriciliği ile ön planda olan sürekli altyapıdan futbolcu çıkartan bir kulüp. Ben bu kulübün 3 yıl önce başına geldiğimde bu kulüp artık borç batağına batmış kapanma noktasında 2. Lig'den düşmüş İzmir'de bir değerdi. Her şeyden önce İzmirli gençleri Avrupa'ya çıkartan bir kulüptü. Yetiştiricilik noktasında baktığınızda bambaşka bir yeri var. Biz buna bakarak şuna karar verdik. Biz ne yapmak istiyoruz. Bucaspor'u alırken biz tekrar eskisi gibi yetiştirici kulüp olması yönünden hareket edelim dedik. Şu an bu şampiyonluğu alan takımda 6 kişi altyapı çocuğu. Bu kadronun içerisinde toplamda 18 kişilik kadroda 12 kişi altyapıdan ve bunların oynayanlar ve şu an kadroda bulunanların yaş ortalamasına bakarsanız 16-17 yaşında çocuklar var içerisinde. Bugün sahadaki çocukların çoğunluğu 20 yaşındaydı. Biz kendi kendimize şampiyon olduk. Biz transferle değil kendi yeteneklerimizle, kendi çıkarttıklarımızla şampiyon olduk ve bunu yapmak üzere burayı aldık. Ben bunu yapmak için bu kulübü satın aldım" şeklinde konuştu.

"Avrupa'ya nereye gidebiliriz diye düşünüyoruz"

Avrupa hedefleri olduğunun altını çizen Başkan Aktaş, açıklamasını şu ifadelerle sürdürdü:

"Bugün Bucaspor'un 1 TL borcu yok. Türk futbolunda ödeme düzeni olarak bakarsanız en iyi ödeme düzenine sahip. Şu gün şu tarihte nerdeyse futbolculara hiç borcu olmadan gelmiş bir kulüp. Biz burayı alırken bir fabrika olarak düşündük. Zamanımın birçoğunu buraya harcıyorum. Buraya harcarken ne yapabiliriz nereye gidebiliriz düşünüyoruz. 2. Lig, 3. Lig bizim hayalimiz değil. Nereye gidebiliriz noktasına baktığımızda Avrupa'da nereye gidebiliriz diye bakıyoruz. Biz bu kulübü her sene çıkartmak üzerine bir strateji ürettik. Bazen olmuyor. Geçen sene pandeminin aksiliğini yaşadık. Yine Play-off'a çıkamadık. Bunlar futbolda olağan şeyler. Bugün kaybedebilirdik ama bizim burada var olma sebebimiz Türk futboluna gerçekten katkı sunabilecek bir yapı."

"Biz parayla şampiyon olmak istemiyoruz"

Kulüp olarak futbolcularının sakatlık dönemini daha iyi ve hızlı geçirebilmeleri için Sporcu Sağlığı Merkezi kurduklarına değinen Cihan Aktaş, genç oyuncularla ilerlemek istediklerini vurgulayarak, "Bugün 3. Lig kulübü olarak 15 milyon TL'lik bir yatırımla sporcu sağlığı merkezi kurduk. Efecan Barlık'ı Başakşehir'e sattım. Tam çocuk orada forma bulur derken milli takımda çapraz bağını kopardı. Tekrar dahil olacak derken yine diğer tarafta çaprazını kopardı. Bucaspor tarihinde alt liglerde her yıl gol kralı olmuş her yıl en çok golü atan futbolcu olarak çıkmış ama sakatlanarak kaldı. Sakatlık, ilgisizlik bilgisizlik yüzünden oynayamıyor. Almayı düşünüyorlardı. Biz bu işe daha farklı baktık. Şu an sporcu sağlığı merkezimizle bugün 173 dönüm fiili sahamızla 3 tane çim 4 tane suni çim sahamızla fabrika oluşturup üretim yapmaya odaklanmış bir yapımız var. Biz bunun için varız. Aynı zamanda yarışmacı bir kulübüz ama yarışmacı olurken A, B'yi getirerek değil. Biz parayla şampiyon olmak istemiyoruz. Gücünü gençliğinden alan diyorum. Bunu bu yüzden söylüyorum biz kendimiz şampiyon olmak istiyoruz. Bugün bu çocuklar şampiyon etti. Bugün son golü atan çocuk 8 senedir Bucaspor'da oynuyor 20 yaşında. Geçen sene de Turgutluspor'a kiralık vermiştik. Turgutlu son golü attığı için çıktı. Bugün geri geldi. Geri geldiğinde son golü attı biz çıktık" açıklamasını yaptı. - İSTANBUL

Cihan Aktaş: Avrupa'da nereye gidebiliriz ona bakıyoruz
Cihan Aktaş: Avrupa'da nereye gidebiliriz ona bakıyoruz
Cihan Aktaş: Avrupa'da nereye gidebiliriz ona bakıyoruz
Cihan Aktaş: Avrupa'da nereye gidebiliriz ona bakıyoruz

Cihan Aktaş, Play Off, Bucaspor, Şampiyon, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Cihan Aktaş: 'Avrupa'da nereye gidebiliriz ona bakıyoruz' - Son Dakika Spor


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