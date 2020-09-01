Cihan Aktaş: "Bucaspor'un boynunu bükmedik, borçlar yüzünden..."

Kulübün kapanma işlemlerinin başladığını belirten Aktaş, Buca'nın 1928 Bucaspor adında zaten bir takımının olduğunu söyledi. İzmir'in en kalabalık semtinin Buca olduğunu hatırlatan Aktaş, "Bucaspor artık kapanıyor. İsminde semtimizin adının yer aldığı bir takımımız var. 1928 Bucaspor'u tüm Buca desteklemelidir" ifadelerini kullandı.

Kentin en köklü temsilcilerinden Bucaspor'un kapatılma kararına sosyal medyada tepki gösteren taraftarlara yine sosyal medyadan seslenen Aktaş, "Kulübü ben kapatmıyorum. Kulüp adına 40 milyon TL'den fazla borç var. Bu zamana kadar ne belediyeden ne de başka bir yerden maddi destek alamadık. Bu borcu ödeyecek birisi varsa ödesin. Bölgesel Amatör Lig'de mücadele ediyoruz. Futbolcuları bağlayacak sözleşmeler yok. Bu yüzden futbolcular diledikleri gibi gidebiliyorlar. 40 milyon TL olmadan bu takım lige çıkamaz" açıklamasında bulundu.

"PANDEMİ OLUMSUZ ETKİLEDİ"

Koronavirüs pandemisinin Bucaspor'u derinden etkilediğine vurgu yapan Aktaş, "Bu kulüp kapanma noktasına gelmeden aklınız neredeydi? Maddi yardım almadan bu kulüp nasıl ayakta duracak? Cemil Şeboy Tesisleri'ni kullanırken devlete işgaliye parası ödedik. Bu paraları verirken kimse bir şey demedi. Hangi zorluklarla borçları ödediğimizi bilmiyorlar. Bu şekilde yok olmaktan kurtulan bir Göztepe var. Hesabı Buca'yı bu hale getirenlere sormalılar" diye konuştu.

"BUCASPOR'UN BOYNUNU BÜKMEDİK"

Bucasporu borç batağına sokanlara karşı savcılık aracılığıyla soruşturma açtıklarını ancak soruşturmanın tamamlanmadığını söyleyen Aktaş, "Bu kişileri savcılığa verdim, gazetelerde belgeler çarşaf çarşaf yayınlandı. Her zaman çaldıklarını söyledim. Savcılığın soruşturmasını bekliyoruz" dedi. Her zaman Bucaspor için mücadele ettiklerini söyleyen Aktaş, kendilerine karşı olanlara rağmen Bucasporun boynunu kimsenin karşısında büktürmediklerini ifade etti.