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CİHAN BEBEK HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI - Son Dakika

CİHAN BEBEK HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI

02.12.2021 19:33

'Cihan bebek öldü' iddialarına yalanlama (2)Gaziantep'te, ağlarken babası Yunus Göç tarafından dövülen 2 aylık Cihan bebeğin hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.

'Cihan bebek öldü' iddialarına yalanlama (2)

Gaziantep'te, ağlarken babası Yunus Göç tarafından dövülen 2 aylık Cihan bebeğin hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi. Yoğun bakımdaki tedaviyi üstlenen Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. İsmail Demir, Cihan bebeğin yarın yapılacak son değerlendirmenin ardından servise alınacağını ve hayati tehlikeyi de kesin olarak atlattığını söyledi.

Cihan bebeğin sağlık durumunun iyiye gittiğini anlatan İsmail Demir, "Hastamızın durumu şu anda daha iyi. Hastanemize gelişine göre gelişme kaydettik. Son tetkiklerimizin sonuçları da güzel ve yarın son bir değerlendirme daha yapacağız. Bu değerlendirme sonucunda ekstra bir sorun olmazsa çocuğumuzun servise çıkma durumu olabilecek. Bunun için yarını bekleyeceğiz. Şu anda çocuğumuz kesin olarak hayati tehlikeyi atlattı, diyebiliriz? diye konuştu.

CİHAN BEBEK HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI
CİHAN BEBEK HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI
CİHAN BEBEK HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI
CİHAN BEBEK HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI

İsmail Demir, Yunus Göç, Gaziantep, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CİHAN BEBEK HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI - Son Dakika


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