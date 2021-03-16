Cihan Mürtezaoğlu'ndan 'Belli Olmaz' sürprizi

Sanatçı, EP ile aynı adı taşıyan şarkısı Belli Olmaz'ı, hikayesini kurgulayıp, yönetmenliğini yaptığı tematik video klibi ile 19 Şubat'ta müzik severlerin beğenisine sunmuştu. Dört yeni şarkının daha yer aldığı, "Belli Olmaz"ın isim şarkısı olduğu EP, 12 Mart'ta tüm dijital platformlarda yayına girdi.& ;

RETRO ÇAĞRIŞIMLI KELİMELER

EP'de yer alan tüm şarkıların söz, müzik ve düzenlemesi Cihan Mürtezaoğlu imzası taşıyor. 70'li yılların ilk yarısından rock ve Anadolu rock etkilerini, günümüzün alternatif ve indie anlayışları ile kendine has üslubunu ortaya koyarak birleştiren sanatçı, synth, gitar ve davul öğelerinden oluşan dördüncü EP çalışması 'Belli Olmaz' ile retro çağrışımlı kelimelerin ve melodilerin günümüzde geçerliliğini kaybetmediğini bir kez daha kanıtlıyor.& ;