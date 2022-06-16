Cihan Paçacı: "Altı Partinin Oluşturduğu Masa Demokrasi Masasıdır"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, Türk Demokrasi Vakfı'nın toplantısında "Altı siyasi partimizin bir araya gelerek oluşturduğu masa aslında demokrasi masasıdır. Altı siyasi partinin ortak paydası demokrasi ve demokratik sistem talebidir. Herkes emin olmalıdır ki bu talebin gerçekleşmesine az kaldı" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Türk Demokrasi Vakfı'nın Ankara'da özel bir otelde düzenlediği "Türk Demokrasi Vakfı, Yeniden" toplantısına katıldı. Toplantıya CHP, İYİ Parti, Demokrasi ve Atılım Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'den yöneticilerin yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eski CHP Genel Başkanı, eski Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın, eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay da katıldı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, Türk Demokrasi Vakfı'nın son dönemde öneminin daha da arttığını dile getirerek, "21. yüzyılda dünya daha fazla demokrasi derken benim ülkemde demokrasi sivil vesayetin altına girdi" dedi.

Paçacı, Türkiye demokrasisinde darbelerin yaşandığını ancak bugün milletin iradesinin diğerlerinden farklı olarak milletin iradesiyle askıya alındığını belirterek, "Demokrasi referandum yoluyla kuvvetler birleşmesine dönüşmüştür. Ülkemizin geleceği bir kişinin iki dudağı arasını sıkıştırılmıştır. Ancak demokrasi mücadelesi bu dönemde daha inançlı ve kararlı şekilde devam etmektedir. Altı siyasi partimizin bir araya gelerek oluşturduğu masa aslında demokrasi masasıdır. Altı siyasi partinin ortak paydası demokrasi talebidir, demokratik sistem talebidir. Herkes emin olmalıdır ki bu talebin gerçekleşmesine az kaldı" diye konuştu.

Paçacı, iktidarın demokrasi kültürünün olmadığını kaydederek, "Kuvvetler ayrılığını, denge ve denetim mekanizmalarını, yargıyı ve adalet duygusunu hiçe sayarak yürüdüğü yol sonunda ülkemizi derin bir yönetim krizine sokmuştur. Bugün yaşamakta olduğumuz ekonomik kriz, hayat pahalılığı, işsizlik ve maalesef yakında yaşanma ihtimalinin arttığı ödemeler dengesi krizinin temel sebebi demokrasi eksikliğidir. Modern çağda demokrasi bir ülkenin adeta su terazisidir. O terazinin ayarını bozduğunuzda ekonomiyi de hukuku da ve sosyal barışı da tehlikeye sokarsınız. Türkiye maalesef bunu yaşamaktadır" dedi.