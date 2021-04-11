Cihan Şimşek koronavirüse yakalandı

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Dünyayı savaş verdiği koronavirüs salgını bir çok dizi setinde çekimlerin durdurulmasına yol açtı. Dizi setlerinde alınan tüm önlemlere rağmen peş peşe kovid vakaları haberleri geliyor. Son olarak Kardeşlerim dizisinin Oğulcan'ı Cihan Şimşek'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. Testi pozitif çıkan oyuncunun sahneleri senaryodan çıkardı. Karantinaya giren Şimşek sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.