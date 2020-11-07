Cihan Terzi BM Bütçe ve İdare Danışma Komitesi üyeliğine yeniden seçildi - Son Dakika

Cihan Terzi BM Bütçe ve İdare Danışma Komitesi üyeliğine yeniden seçildi
07.11.2020 09:21
Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurulu kapsamında dün New York'ta yapılan seçimlerde, Türkiye'nin aday gösterdiği Cihan Terzi'nin, 2021-2023 dönemi için BM Bütçe ve İdare konularına ilişkin Danışma Komitesi üyeliğine yeniden seçildiğini bildirdi.
Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurulu kapsamında dün New York'ta yapılan seçimlerde, Türkiye'nin aday gösterdiği Cihan Terzi'nin, 2021-2023 dönemi için BM Bütçe ve İdare konularına ilişkin Danışma Komitesi üyeliğine yeniden seçildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Terzi'nin Danışma Komitesi'ne yeniden seçilmesiyle ilgili, "Bütçe ve idare konularında birikim ve deneyim sahibi Terzi'nin bu göreve yeniden seçilmesi, Türkiye'nin uluslararası örgütlerdeki etkin konumunun tezahürüdür." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, "Görevi boyunca Terzi'nin komiteye önemli katkılar sağlamaya devam edeceğine inanıyor, kendisine başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.
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