Cihan Topal, nakil çift kollarıyla 10 yılını geride bıraktı - Son Dakika

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, silaj makinesine kaptırdığı kollarını kaybeden çiftçi Cihan Topal'a (38), Antalya'da çift kol nakli yapıldı. Nakil kollarıyla 10 yılı geride bırakan Topal, her işini kendi yapabildiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Umurlu Mahallesi'nde çiftçilik yapan evli ve 2 çocuk babası Cihan Topal'ın, 12 yıl önce dirsek altından silaj makinesine kaptırdığı kolları koptu. Kol nakli olmak için Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne başvuran Cihan Topal'a, kazadan 2 yıl sonra şans güldü. Muğla'nın Milas ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 23 yaşındaki Fatih Demirel'in kolları, 25 Eylül 2010 tarihinde, Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 7 saat süren ameliyatla, Topal'a nakledildi. Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından nakil yapılan Topal, Türkiye'de ilk çift kol nakli yapılan hasta olarak tıp tarihine geçti. Nakil kollaryla yaşamını normal insanlar gibi sürdüren Topal, köyünde beslediği koyunlarının bakımını yapıyor, bahçesindeki ağaçlardan incir toplayıp, ata binebiliyor ve motosikleti rahatlıkla kullanıp bilgisayarda yazı yazabiliyor.