Cihan Topal, nakil çift kollarıyla 10 yılını geride bıraktı - Son Dakika

Cihan Topal, nakil çift kollarıyla 10 yılını geride bıraktı

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, silaj makinesine kaptırdığı kollarını kaybeden çiftçi Cihan Topal'a (38), Antalya'da çift kol nakli yapıldı.

Cihan Topal, nakil çift kollarıyla 10 yılını geride bıraktı, System.String[]

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, silaj makinesine kaptırdığı kollarını kaybeden çiftçi Cihan Topal'a (38), Antalya'da çift kol nakli yapıldı. Nakil kollarıyla 10 yılı geride bırakan Topal, her işini kendi yapabildiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Umurlu Mahallesi'nde çiftçilik yapan evli ve 2 çocuk babası Cihan Topal'ın, 12 yıl önce dirsek altından silaj makinesine kaptırdığı kolları koptu. Kol nakli olmak için Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne başvuran Cihan Topal'a, kazadan 2 yıl sonra şans güldü. Muğla'nın Milas ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 23 yaşındaki Fatih Demirel'in kolları, 25 Eylül 2010 tarihinde, Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 7 saat süren ameliyatla, Topal'a nakledildi. Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından nakil yapılan Topal, Türkiye'de ilk çift kol nakli yapılan hasta olarak tıp tarihine geçti. Nakil kollaryla yaşamını normal insanlar gibi sürdüren Topal, köyünde beslediği koyunlarının bakımını yapıyor, bahçesindeki ağaçlardan incir toplayıp, ata binebiliyor ve motosikleti rahatlıkla kullanıp bilgisayarda yazı yazabiliyor.

'BİR ANDA HİÇBİR ŞEY YAPAMIYORSUN'Cihan Topal, "2008 yılında iş kazasında iki kolumu kaybettim. Her şeyi kimseye ihtiyaç duymadan yaparken, bir anda hiçbir şeyi yapamaz hale geliyorsunuz. Ben de o durumdayım. Kazayı geçirip, kollarımı kaybettikten 3 ay sonra bir gazetede okuduğum haberde 40 doktorluk operasyon yazıyordu. Bu olay yurt dışında yaşanmış ve bir hastaya omuzlardan çift kol nakli yapılmıştı. Ben buradan yola çıkarak Aydın Devlet Hastanesi'ndeki bir doktorun yanına gittim ve bu işi araştırmaya başladık. Araştırırken beni ameliyat eden Prof. Dr. Ömer Özkan ile tanıştık. 2 yıl sonra da kol naklim gerçekleşti. Halen arada bir Antalya Akdeniz Üniversitesine kontrole gidiyorum" dedi.DAHA NİCE 10 YILLARAO günleri dün gibi hatırladığına değinen Topal, "25 Eylül 2010 tarihinde Türkiye'de ilk kez çift kol nakli yapıldım. O zamandan bu zaman arasında çok uzun bir zaman geçti ama sanki dün gibi geliyor. Yeni kollarımla yaşamanın 10. yılını tamamlıyoruz. Her işimi kendim yapabiliyorum. Ailemleyim ve köyümde koyunlarım var. Onlarla vakit geçiriyorum. Çiftçilikle uğraşıp, köyde yaşamayı seviyorum. Ata bile çok şükür rahatlıkla binip gidebiliyorum. Bunlar benim için çok güzel şeyler. Keşke herkes bu şekilde organ bağışına duyarlı olsa, herkes benim gibi kollarına kavuşsa, her ihtiyacını karşılayabilse. Kollarımda hiçbir ağrı sızı yok, eskisi gibi kullanabiliyorum. Çok şükür bu nakil olan kollarımla 10 yılımı geride bıraktım. Daha nice 10 yıllar nasip olur inşallah" diye konuştu. Topal, kendisine çift kol nakli yaparak hayata bağlayan doktorunun adı ve soyadını şu an 7 yaşında olan oğlu Ömer Özkan Topal'a verdiğini hatırlatıp, "Hakkını ödeyemem" diye konuştu.

Cihan Topal, Antalya, Efeler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 09:35

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Cihan Topal, nakil çift kollarıyla 10 yılını geride bıraktı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Beşiktaş Başkanı Çebi, Koita transferiyle ilgili konuştu: Teknik heyet isterse gerekeni yaparız Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Ankara teşkilatı tamamen dağıldı Tatilini Türkiye'de geçiren Juventus'lu Costa, yemek yediği mekanda garsonlara 1200 lira bahşiş verdi Son dakika: Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarını artırdı: Piyasadan 17 milyar TL ve 8,5 milyar dolar çekilecek Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti Çalınan bisikletinin internette satışta olduğunu gördü, satın almaya polisle gitti Eşi ve arkadaşını öldüren zanlı, 7 ay sonra saklandığı evde yakalandı Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB Başkanı İmamoğlu'nu eleştirdi: İstanbul çöp dağlarıyla adeta bir rezillik Son Dakika: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, MHK üyeleri ile birlikte istifa etti Son dakika: Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu Eşini öldürdükten sonra kayıplara karışmıştı! Otostop çekerken yakayı ele verdi Beşiktaş ile anlaşan Welinton, imza atmadan takım yemeğine katıldı "Yataklara düşmekten korkuyorum" yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı 12 kişiyi öldüren seri katile rekor ceza isteniyor! İddianamedeki detaylar kan dondurdu Son Dakika: Güleda Cankel'i öldüren Zafer Pehlivan'a ömür boyu hapis cezası verildi
Külahta çiğ köfte satılmasına kızan dondurmacı, lavaşta dondurma satmaya başladı Külahta çiğ köfte satılmasına kızan dondurmacı, lavaşta dondurma satmaya başladı         
13:15
PAOK-Beşiktaş maçının hakemi Doveri'nin Yunanistan'da görev aldığı ortaya çıktı PAOK-Beşiktaş maçının hakemi Doveri'nin Yunanistan'da görev aldığı ortaya çıktı         
13:06
Sandalye ile darbedilen talihsiz güvenlik, 7 günlük yaşam savaşını kaybetti Sandalye ile darbedilen talihsiz güvenlik, 7 günlük yaşam savaşını kaybetti         
12:51
Çöpte bulduğu 110 bin lirayı polise teslim eden temizlik işçisinin borcunu ünlü isimler ödeyecek Çöpte bulduğu 110 bin lirayı polise teslim eden temizlik işçisinin borcunu ünlü isimler ödeyecek         
12:35
Vücudunun büyük kısmı yanan 11 yaşındaki kız çocuğu kimse yanına oturmadığı için yardım istiyor Vücudunun büyük kısmı yanan 11 yaşındaki kız çocuğu kimse yanına oturmadığı için yardım istiyor         
12:23
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler         
12:21
Koltuğunu sağlamlaştıran rektör, ilk iş olarak rakibinin istifasını aldı Koltuğunu sağlamlaştıran rektör, ilk iş olarak rakibinin istifasını aldı         
11:56
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi         
11:52
Tasarımcı Emre Erdemoğlu'nun defilesinde Murat Dalkılıç rüzgarı Tasarımcı Emre Erdemoğlu'nun defilesinde Murat Dalkılıç rüzgarı         
11:42
Konut fiyatlarının en çok değerlendiği iller Antalya, Şanlıurfa ve Gaziantep oldu Konut fiyatlarının en çok değerlendiği iller Antalya, Şanlıurfa ve Gaziantep oldu         
11:26
YouTuber Enes Batur, yeni sevgilisiyle yakalandı YouTuber Enes Batur, yeni sevgilisiyle yakalandı         
11:18
Gelin ve damat dahil 100 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Gelin ve damat dahil 100 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
11:14
Özgecan ve Münevver gibi olmak istemiyor! Saplantılı aşığın 7 yıldır yaşattıkları sosyal medyayı ayağa kaldırdı Özgecan ve Münevver gibi olmak istemiyor! Saplantılı aşığın 7 yıldır yaşattıkları sosyal medyayı ayağa kaldırdı         
11:13
TOKİ, 9 ilde 400 konutu 120 bin liradan başlayan fiyatlarla kurasız olarak satacak TOKİ, 9 ilde 400 konutu 120 bin liradan başlayan fiyatlarla kurasız olarak satacak         
11:12
Son Dakika: Maske takmayan kadını gözaltına alırken darp eden 2 polis görevden uzaklaştırıldı Son Dakika: Maske takmayan kadını gözaltına alırken darp eden 2 polis görevden uzaklaştırıldı         
10:59
Sevgilisiyle görüntülenen Merve Boluğur, göğüs dekolteli spor kıyafetiyle dikkat çekti Sevgilisiyle görüntülenen Merve Boluğur, göğüs dekolteli spor kıyafetiyle dikkat çekti         
10:54
Sevgilisiyle ilk kez fotoğrafını paylaşan Hadise'nin 9 ay önce söyledikleri gündem oldu Sevgilisiyle ilk kez fotoğrafını paylaşan Hadise'nin 9 ay önce söyledikleri gündem oldu         
10:03
Doğuma giden kadına uygulama noktasında polis memuru doğum yaptırdı Doğuma giden kadına uygulama noktasında polis memuru doğum yaptırdı         
09:53
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun adresi tespit edilip Interpol'e bildirildi Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun adresi tespit edilip Interpol'e bildirildi         
09:46
Meteoroloji'den 21 kente uyarı! Şiddetli yağışlar 4 gün sürecek Meteoroloji'den 21 kente uyarı! Şiddetli yağışlar 4 gün sürecek         
09:08
Türkiye koronavirüs salgınında uzman hekimlere göre ne durumda? Türkiye koronavirüs salgınında uzman hekimlere göre ne durumda?         
08:27
Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu         
08:04
İzmir'de vücudundan cam kesileri olan kadın ölü bulundu İzmir'de vücudundan cam kesileri olan kadın ölü bulundu         
07:42
Vedat Muriqi, 18 milyon euro bonservis bedeliyle Lazio'ya transfer oldu Vedat Muriqi, 18 milyon euro bonservis bedeliyle Lazio'ya transfer oldu         
00:35
İncir çekirdeğini doldurmayacak sebepten komşu çocuğunu dövdü! Yürek burkan anlar kamerada İncir çekirdeğini doldurmayacak sebepten komşu çocuğunu dövdü! Yürek burkan anlar kamerada         
00:25
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı         
00:10
Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı         
23:22
Miçotakis'in Ulusal Güvenlik Danışmanı Diakopulos, Oruç Reis hakkındaki sözlerini nedeniyle istifa etti Miçotakis'in Ulusal Güvenlik Danışmanı Diakopulos, Oruç Reis hakkındaki sözlerini nedeniyle istifa etti         
22:34
Son Dakika: Fenerbahçe, Genoa forması giyen Sinan Gümüş'ü 3+1 yıllığına transfer etti Son Dakika: Fenerbahçe, Genoa forması giyen Sinan Gümüş'ü 3+1 yıllığına transfer etti         
21:02
Fenomen Hanife Gürdal, dudak dolgusu yaptırdı Fenomen Hanife Gürdal, dudak dolgusu yaptırdı         
19:45
18 yaşındaki genç kızı intihara sürükleyen tecavüzde Adli Tıp muayenesi tüm detayları ortaya çıkardı 18 yaşındaki genç kızı intihara sürükleyen tecavüzde Adli Tıp muayenesi tüm detayları ortaya çıkardı         
19:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2020 16:09:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Cihan Topal, nakil çift kollarıyla 10 yılını geride bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei