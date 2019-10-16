Cihanbeyli Belediye Meclisi'nden 'Barış Pınarı Harekatı'na destek

Konya'nın Cihanbeyli İlçe Belediye Meclisi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusunda terör örgütleri PKK/PYD/YPG ve DEAŞ'ın varlığını sonlandırmak, sınırların ve vatandaşların güvenliğini sağlamak üzere başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek bildirisi yayımladı.



Bildiriyi okuyan Cihanbeyli Belediye Başkanı Mehmet Kale, "Ülkemiz, Fırat'ın doğusunda terör örgütleri PKK/PYD/YPG ve DEAŞ'ın varlığını sonlandırmak, hudutlarımızın ve halkımızın güvenliğini sağlamak, bir barış koridoru tesis ederek Suriyeli kardeşlerimizin bir an önce kendi topraklarına, evlerine dönüşlerini sağlamak üzere Barış Pınarı Harekatını başlatmıştır. Öncelikle bilinmelidir ki bu harekat Türkiye için bir tercih değil, zorunluluktur. Çünkü sınırımızın hemen yanı başında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun ülkemiz için oluşturduğu tehdit ortadadır. Bir terör koridoru oluşturma hesaplarını bozan ve bekamızı güvence altına alan Barış Pınarı Harekatı, aynı zamanda tüm bölgeye huzur ve güvenlik vadetmektedir. Barış Pınarı Harekatı, bölgeye dönük okyanus ötesi dizayn girişimlerine de bir cevap niteliğindedir. Özellikle terör örgütü PKK/PYD/YPG eliyle değiştirilmeye çalışılan bölgenin demografik yapısını gerçek haliyle muhafaza ederek Fırat'ın doğusu başta olmak üzere tüm bölgenin barış ve istikrarına katkı sunacağımıza inanıyoruz. Bölgenin tarihi, toplumsal ve kültürel değerlerine sahip çıkan Türkiye, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatlarında olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı bölgesinde de yeni bir iklimin oluşumunu sağlayacaktır. Ülkemizin bu harekat ile gerçekleştirmeyi amaçladığı en önemli hususlardan biri de Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasıdır. Türkiye başından beri çözümün Suriye'nin toprak bütünlüğünden geçtiğini savunmuştur. Şu anda gerçekleştirilen harekat, bu amaç için de önemli bir adımdır. Türkiye Cumhuriyeti, Suriye halkını ve Türk halkının güvenliğini, refahını ve huzurunu istemektedir. Barış Pınarı Harekatı bu çerçevede değerlendirilmelidir. Cihanbeyli Belediye Meclisi olarak, Barış Pınarı Harekatında ülkemizin ve Kahraman Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu bildiriyoruz. Bu vesile ile geçtiğimiz hafta ebedi aleme uğurladığımız şehidimiz Yunus MERMER ve tüm şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. İnanıyoruz ki gün, her türlü siyasi görüş ayrılıklarını bir kenara bırakarak bir ve beraber olma günüdür. Çünkü söz konusu olan milli güvenliğimizdir, ülkemizin bekasıdır. Harekatın başarı ile tamamlanacağına yürekten inanıyor, kahraman askerimize muvaffakiyetler diliyoruz. Cihanbeylimiz vatanının, milletinin, devletinin ve kahraman Mehmetçiğin her zaman yanındadır. Ne zaman üzerimize bir vazife düşse her zaman göreve hazırız. Allah yar ve yardımcımız olsun" ifadelerin yer verdi. - KONYA