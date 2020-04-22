Cihanbeyli Belediyesi bin 400 aileye yardım ulaştırdı - Son Dakika

Konya'nın Cihanbeyli İlçe Belediyesi korona virüse (Covid-19) karşı tedbirlerini artırırken, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde bin 400 aileye ihtiyaç malzemelerinin içinde bulunduğu yardım paketlerini ulaştırdı.



Cihanbeyli Belediye Başkanı Mehmet Kale yaptığı açıklamada, ilk olarak ilçede korona virüs salgınına karşı yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Salgına karşı ilk andan itibaren tüm ekipleri alarma geçirerek eylem planını uygulamaya koyduklarını ifade eden Kale, "Temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Periyodik olarak dezenfekte faaliyetleri yürütülüyor. Geçtiğimiz hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağında da kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdik. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Bu konuda tedbirlerimiz üst seviyededir" dedi.



Sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde başta ekmek olmak üzere vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için yoğun bir tempoda çalıştıklarını anlatan Başkan Kale, "Diğer günlerde de Vefa Grubu ekiplerimiz 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını hijyen kurallarına hassasiyetle uyarak evlerine kadar ulaştırmaya devam ediyor. Bu dönemde ayrıca vatandaşlarımıza ücretsiz maske dağıttık. Kullanımı artan maske ve eldiven gibi malzemelerin insan sağlığına zarar vermeden bertaraf edilmesi amacıyla ilçemizin birçok noktasına tıbbi atık kutuları yerleştirildi. Ayrıca sokaktaki sevimli dostlarımızın beslenme ihtiyaçlarını da gideriyoruz" dedi.



Ramazan ayı öncesi bin 400 aileye yardım



Cihanbeyli Belediyesi olarak yaklaşan Ramazan ayı öncesi tüm hazırlıkları eksiksiz tamamladıklarını ifade eden Başkan Kale, bu dönemde ayrıca kimsesiz, yetim, düşkün ve ihtiyaç sahiplerine de sahip çıktıklarını kaydetti. Kale, "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden kurtuluş olan Mübarek Ramazan ayına artık kısa bir süre kaldı. Yardımlaşmanın, dayanışmanın arttığı bu özel günlerde ilçemizde ne kadar kimsesiz, düşkün, yetim, dul ve maddi durumu iyi olmayan insanımız var ise onlara ulaşmaya çalıştık. Belediyemiz tarafından hazırlanan ve temel gıda ve ihtiyaç maddelerinin yer aldığı yardım paketleri ekiplerimiz tarafından vatandaşlarımızın evlerine kadar ulaştırıldı. Dün olduğu gibi bugün de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olduk, bundan sonra da onları yalnız bırakmayacağız. Ramazan ayı öncesinde bin 400 aileye yardımlar ulaştırıldı" dedi.



23 Nisan ve Ramazan mesajı



Cihanbeyli Belediye Başkanı Mehmet Kale, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Ramazan ayını da kutladı. Başkan Kale, "Bir taraftan TBMM'nin kuruluşunun 100. Yıl coşkusunu yaşarken diğer yandan Mübarek Ramazan ayına kavuşmanın sevincini duyuyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor, tüm çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum. Mübarek Ramazan ayının da hayırlara vesile olmasını diliyorum. Koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan bu zor dönemin biran önce son bularak tüm insanlığın sağlık ve sıhhate kavuşması için dua ediyorum. Rabbim, hayır ve hasenatımız ile yaptığımız ibadetleri kabul etsin. Vatandaşlarıma tedbirlere hassasiyetle uymalarının çok önemli olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. İnanıyorum ki güzel ve sağlıklı günler bizleri bekliyor" dedi. - KONYA