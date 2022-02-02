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Cihanbeyli'nin kamu hizmetleri değerlendirildi - Son Dakika

Cihanbeyli'nin kamu hizmetleri değerlendirildi

02.02.2022 10:34
Cihanbeyli'nin kamu hizmetleri değerlendirildi

Konya Valisi Vahdettin Özkan, Cihanbeyli'de kamu yatırım ve hizmetlerini inceledi.

Konya Valisi Vahdettin Özkan, Cihanbeyli'de kamu yatırım ve hizmetlerini inceledi.

Özkan, İlçe Kaymakamı Remzi Demir'i ziyaret ederek, yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Ardından Cihanbeyli Belediye Başkanı Mehmet Kale'yi de ziyaret eden Özkan, ilçedeki mahalli müşterek ihtiyaçlar ve hizmetlerle, koordinasyonu gerektiren konular hakkında bilgi alarak birlikte yapılması gereken çalışmaları değerlendirdi.

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Vahdettin Özkan, Cihanbeyli, Konya, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cihanbeyli'nin kamu hizmetleri değerlendirildi - Son Dakika


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