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CİHANGİR'DE ELLERİNDE SOPA VE KILIÇLA ESNAFA SALDIRDILAR - Son Dakika

CİHANGİR'DE ELLERİNDE SOPA VE KILIÇLA ESNAFA SALDIRDILAR

17.02.2022 10:15

BEYOĞLU, Cihangir'de yanındaki kadına hakaret eden ve şiddet gösteren adamı, esnaf durdurdu.

BEYOĞLU, Cihangir'de yanındaki kadına hakaret eden ve şiddet gösteren adamı, esnaf durdurdu. Bir süre sonra buraya tekrar gelen ve alkollü olduğu öne sürülen adam, yanındaki arkadaşlarıyla esnafa sopa ve kılıçla saldırdı. O anlar kameralara yansıdı.

Cihangir'de 13 Şubat Pazar günü alkollü olduğu iddia edilen bir kişi, yanındaki kadına şiddet uygulamaya çalışınca, esnaf araya girdi. Yapılan müdahaleye sinirlenen adam, esnafla arbede yaşadıktan sonra ayrıldı. Bir süre sonra da arkadaşlarıyla tekrar geldi. 7-8 kişilik grup, esnafa sopalar ve kılıçla saldırdı. Daha sonra çevredekilerin araya girmesiyle kavga son buldu. Yaşananlar çevredekilerin cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdı.

CİHANGİR'DE ELLERİNDE SOPA VE KILIÇLA ESNAFA SALDIRDILAR
CİHANGİR'DE ELLERİNDE SOPA VE KILIÇLA ESNAFA SALDIRDILAR
CİHANGİR'DE ELLERİNDE SOPA VE KILIÇLA ESNAFA SALDIRDILAR

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Cihangir, Hakaret, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CİHANGİR'DE ELLERİNDE SOPA VE KILIÇLA ESNAFA SALDIRDILAR - Son Dakika


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