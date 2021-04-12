Cihangir'de Finlandiyalı kadını taciz eden saldırgan tutuklandı - Son Dakika

İstanbul Cihangir'de Finlandiyalı kadını güpegündüz bıçakla saldırarak taciz eden şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beyoğlu Cihangir'de bulunan Sanatkarlar Parkı'nda geçtiğimiz cuma günü saat 12.00 sıralarında meydana gelen olayda, parkta elinde telefon ile yürüyen Finlandiyalı kadın arkasından gelen Berzan Erem Ç.'nin (19) saldırısına uğramıştı. Saldırgan ile boğazını sıkarak taciz ettiği kadın arasında boğuşma yaşanmıştı. Yaşanan boğuşmanın ardından saldırgan, cebindeki bıçağı çıkararak kadının boğazına dayamıştı. Direndiği için saldırgan tarafından boğazı sıkılan genç kadının görüntüleri, sosyal medyada infiale neden olmuştu. Beyoğlu polisinin yakaladığı şüpheli, bugün öğle saatinde İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheli, savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildi. Burada işlemleri tamamlanan Berzan Erem Ç., cinsel saldırı, silahla tehdit ve kişi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin zihinsel engelli olduğu iddia edildi.

(Melike İnal/İHA)