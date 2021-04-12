CİHANGİR'DE GÖRÜNTÜLERİNE TEPKİ YAĞAN KADINA SALDIRININ ŞÜPHELİSİ YAKALANDI - Son Dakika

Görüntüleri infial yaratan Cihangir sapığı hiç beklemediği bir yerde yakalandı

Millet aşı bulamazken, biz en kıymetlisini çöpe atıyoruz! Profesör yaşananlara isyan etti

Haber: Adem VAROL/İSTANBUL DHA

Cihangir'de bir kadının uğradığı taciz ve saldırının görüntüleri sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılarak, tepki aldı. Polis, görüntülerden tespit ettiği saldırganı yakalayarak gözaltına aldı.

Sosyal medya hesaplarından paylaşılarak, tepki alan görüntülerde, Cihangir Sanatkarlar Parkı'nda elinde telefon ile yürüyen kadın, arkasından gelen kişinin saldırısına uğradı. Saldırgan ile boğazını sıkarak taciz ettiği kadın arasında boğuşma yaşandı. Yaşanan boğuşmanın ardından saldırgan cebindeki bıçağı çıkararak kadının boğazına dayadı.

Sosyal medyada tepki yağan görüntüleri inceleyen polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Çalışma kapsamında görüntülerden kimliği tespit edilen Berzan E.Ç.(19), Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince

Sancaktepe'de bir çay bahçesinde yakalandı. Şüphelinin Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri sürüyor.