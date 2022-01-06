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Son dakika haber! Cihangir'de hırsızın rahatlığı kamerada: Evi soyup garajdan çaldığı bisikletle kaçtı - Son Dakika

Son dakika haber! Cihangir'de hırsızın rahatlığı kamerada: Evi soyup garajdan çaldığı bisikletle kaçtı

06.01.2022 09:13

Son dakika haberleri... Cihangir'de elinde şemsiye ile bir binaya giren hırsız, güpegündüz bisikleti çalarak binanın dışına çıkarttı.

Cihangir'de elinde şemsiye ile bir binaya giren hırsız, güpegündüz bisikleti çalarak binanın dışına çıkarttı. Vatandaşların anlamaması için de kendi bisikletiymiş gibi binip olay yerinden hırsız rahatlığıyla görenleri şaşkına çevirirken, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Beyoğlu Cihangir Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bina sakini bir kişi sabah saatlerinde evinden çıkarak işine gitti. Bu sırada elinde şemsiye ve torba olan bir şahıs, kapının açık olmasını fırsat bilerek rahat bir şekilde binanın içine girerek gezmeye başladı. Binada bütün katları gezen hırsız, garaja girerek burada bulunan yaklaşık 5 bin lira değerindeki bisikletle birlikte toplamda 2 bin lira değerinde olan çeşitli markalarda ayakkabı, elektrikli matkap ve avuç taşlama makinesini yanında getirdiği torbaya doldurdu.

BİSİKLETİ ÇALDI, DİKKAT ÇEKMEMEK İÇİN KENDİNİNMİŞ GİBİ BİNİP YOLUNA DEVAM ETTİ

Bisikleti binadan çıkartan hırsız, sokakta olan vatandaşların dikkatini çekmemek için kendi bisikleti gibi binerek yoluna devam etti. Akşam saatlerinde binaya geri gelen şahıs, garajda bulunan bisikletini göremeyince güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip polise haber verdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, yol üzerinde bulunan bütün binaların güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda hırsız polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

RAHAT TAVIRLARI ŞAŞKINA ÇEVİREN HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Beyoğlu'nda rahat tavırlarla hırsızın bisikleti çaldığı o anlar görenleri şaşkına çevirirken, yaşanan hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hırsızın elinde şemsiye ve torba ile binaya girdiği ve daha sonra da çaldığı bisiklete binerek yoluna devam ettiği görülüyor.

(Doğan Can Cesur-İHA)

Son dakika haber! Cihangir'de hırsızın rahatlığı kamerada: Evi soyup garajdan çaldığı bisikletle kaçtı
Son dakika haber! Cihangir'de hırsızın rahatlığı kamerada: Evi soyup garajdan çaldığı bisikletle kaçtı
Son dakika haber! Cihangir'de hırsızın rahatlığı kamerada: Evi soyup garajdan çaldığı bisikletle kaçtı
Son dakika haber! Cihangir'de hırsızın rahatlığı kamerada: Evi soyup garajdan çaldığı bisikletle kaçtı
Son dakika haber! Cihangir'de hırsızın rahatlığı kamerada: Evi soyup garajdan çaldığı bisikletle kaçtı
Son dakika haber! Cihangir'de hırsızın rahatlığı kamerada: Evi soyup garajdan çaldığı bisikletle kaçtı

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Cihangir Mahallesi, Cihangir, Beyoğlu, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Cihangir'de hırsızın rahatlığı kamerada: Evi soyup garajdan çaldığı bisikletle kaçtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Cihangir'de hırsızın rahatlığı kamerada: Evi soyup garajdan çaldığı bisikletle kaçtı - Son Dakika
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