Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'ın kafesine silahlı saldırı: 3 yaralı - Son Dakika

Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'ın kafesine silahlı saldırı: 3 yaralı

Son Güncelleme: 28.09.2023 14:41

Ufuk Bayraktar'ın sahibi olduğu kafede bir kişiye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda saldırgan kaçarken, saldırıya uğrayan kişi ve kafede bulunan 2 müşteri yaralandı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Beyoğlu Cihangir'de oyuncu Ufuk Bayraktar'ın sahibi olduğu kafede oturan bir kişiye silahlı saldırı yapıldı. Silahlı saldırıya uğrayan kişi ve kafede oturan 2 müşteri yaralanırken saldırgan olay yerinden kaçtı. Polis olay sonrası soruşturma başlattı.

5-6 EL ATEŞ AÇTI

Cihangir, Defterdar Yokuşu sokakta bulunan ve oyuncu Ufuk Bayraktar'ın sahibi olduğu kafede oturan Ayhan Yılmaz'a 5-6 el ateş edilerek silahlı saldırı yapıldı. Saldırganın silahından çıkan kurşunlar kafede oturan Sabriye B. ve Fahri T.'ye de isabet etti. Saldırıya uğrayan Ayhan Yılmaz belinden, kafede müşteri olarak bulunan Sabriye B. ve Fahri T. bacaklarından yaralanırken olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri yaralıları olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın kafesine silahlı saldırı: 3 yaralı

KAÇAN ŞÜPHELİYİ YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Olay yeri inceleme ekipleri, olayın yaşandığı sokağı trafiğe kapatıp şerit çekerek incelemelerde bulundu. Polis, olay sonrası kaçan Ali Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Olay sırasında sokakta bulunan seyyar satıcı Cemal Yükseltürk "Olay anında silah seslerini duymamla birlikte ben hemen tezgahın arkasına saklandım. 5-6 el ateş edildi. Kafede oturan biri kadın 2 müşteri yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırıldılar" diye konuştu.

Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın kafesine silahlı saldırı: 3 yaralı
Kaynak: DHA

Ufuk Bayraktar, Cihangir, 3. Sayfa, Magazin, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'ın kafesine silahlı saldırı: 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'ın kafesine silahlı saldırı: 3 yaralı - Son Dakika
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