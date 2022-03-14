Cihangir'de karda dehşet anları kamerada: Cip vatandaşa ve motora çarpıp boşluğa uçtu - Son Dakika
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Cihangir'de karda dehşet anları kamerada: Cip vatandaşa ve motora çarpıp boşluğa uçtu

14.03.2022 09:55
Cihangir'de karda dehşet anları kamerada: Cip vatandaşa ve motora çarpıp boşluğa uçtu

Cihangir'de karlı yolda kaymaya başlayan cip, önce yürüyen vatandaşa ardından da motosiklete çarpıp boşluğa uçtu.

Cihangir'de karlı yolda kaymaya başlayan cip, önce yürüyen vatandaşa ardından da motosiklete çarpıp boşluğa uçtu. Dehşet anları kameralara yansırken, aracın kendine geldiğini gören bir kadın son anda koşarak canını zor kurtardı. Vatandaşlar ise araçtan çıkarttığı sürücüye tepki gösterdi.

Olay, önceki gün saat 22.00 sıralarında Beyoğlu Cihangir'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mega kentte önceki gün aniden bastıran kar yağışına hazırlıksız yakalanan 34 SD 324 plakalı cipin sürücüsü, yokuştan aşağıya inmeye istedi. Ağır ağır ilerleyen sürücü bir süre sonra frene basmaya başlayınca araç kaymaya başladı. Sürücünün freni bırakması üzerine hızlanan cip, önce yolda yürüyen vatandaşa ardından da park halindeki motosiklete çarptıktan sonra merdiven boşluğuna uçtu.

Kadın canını kurtarmak için panikle koştu

Dehşet anları ise güvenlik kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kayan cip yolda yürüyen bir vatandaşa çarpıyor. Vatandaş yere düşerken, cip ise kaymaya devam ederek motosiklete çarpıyor. Cip ardından merdiven boşluğuna düşüyor. Aracın kendine geldiğini gören bir kadın ise panikle aşağıya koşuyor. Sesleri duyup işyerlerinden çıkan esnaf ise araca doğru koşuyor. Vatandaşlar ardından sürücüyü cipten çıkartıyor.

Vatandaşlar cipten çıkartıp tepki gösterdi

Kaza sonucu cipin çarptığı vatandaş hafif şekilde yaralanırken, motosiklette ise hasar meydana geldi. Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar ve esnaflar panikle dışarıya çıkarak cipe doğru koştu. Aracın içerisindeki yolcu kapısından çıkartılan sürücü ise kazadan yara almadan kurtuldu. Vatandaşların olayın şokuyla "Niye yavaş yavaş gelmiyorsun?" diyerek tepki gösterdiği sürücü, "Fren tutmadı" cevabıyla kendini savundu. Feci kazayla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı. - İSTANBUL

YORUMLAR
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Cihangir, Beyoğlu, Tragger, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cihangir'de karda dehşet anları kamerada: Cip vatandaşa ve motora çarpıp boşluğa uçtu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cihangir'de karda dehşet anları kamerada: Cip vatandaşa ve motora çarpıp boşluğa uçtu - Son Dakika
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